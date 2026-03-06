Varese News

Da martedì 10 marzo parte la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata a Varese

La novità di quest'anno è data dal fatto che saranno allestiti per tutta la durata della campagna due punti fissi di consegna nelle zone dove si è registrata maggior affluenza, piazzale De Gasperi e Largo Deledda. Gli altri tre punti saranno a rotazione

A Varese parte la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata: da martedì 10 fino al 29 marzo i cittadini potranno ritirare i sacchi in cinque diversi punti di distribuzione.
Per favorire l’accesso al servizio, la novità di quest’anno è data dal fatto che saranno allestiti contemporaneamente, e per tutta la durata della campagna, due punti fissi di consegna nelle zone dove gli scorsi anni si è registrato un maggior numero di affluenza, vale a dire piazzale De Gasperi e Largo Deledda. Gli altri tre punti saranno invece a rotazione, a valle Olona, al cimitero di Casbeno e in piazza Monte Grappa.

Il servizio punta a proseguire il percorso virtuoso della città, che sta registrando un costante miglioramento: nel 2025 la percentuale di raccolta ha infatti sfiorato il 75%, con un incremento di quasi il 3% rispetto all’anno precedente.

Cosa sarà consegnato

Il kit per le utenze domestiche comprende sacchi rossi per il secco e gialli per plastica e lattine. Nel kit anche i nuovi sacchi bio per l’umido: il nuovo modello è stato scelto più resistente e con i manici. Nei condomini con più di 5 utenze il secco residuo va conferito nei bidoni comuni: pertanto non verranno forniti sacchi rossi a chi abita in stabili con più di 5 utenze (tranne che per la zona 14 che corrisponde al centro storico). Per quanto riguarda le utenze non domestiche i sacchi rossi, riservati alla raccolta del secco residuo, saranno distribuiti alle sole utenze sprovviste di cassonetto dedicato.

I punti di distribuzione e gli orari

Da martedì 10 fino al 29 marzo i cittadini potranno ritirare i sacchi in cinque diversi punti distribuzione. Per favorire l’accesso al servizio, saranno allestiti contemporaneamente e per tutta la durata della campagna due punti di consegna fissi nelle zone dove gli scorsi anni si è registrato un maggior numero di affluenza: piazzale De Gasperi e Largo Deledda. Gli altri tre punti saranno a rotazione: ci si potrà dunque recare, secondo le esigenze, in uno qualsiasi dei diversi punti di ritiro.

Giorni e orari:

– zona Stadio-piazzale De Gaspari (10 – 29 marzo);
– Bustecche–via Majano/largo Deledda (10 – 29 marzo);
– Valle Olona-piazza Don Gabbani (10 – 15 marzo);
– Cimitero di Casbeno-parcheggio in via Trolli, (17 – 22 marzo);
– piazza Montegrappa (24 – 29 marzo).

I gazebo saranno aperti dal martedì al venerdì alle 10 alle 17 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Il lunedì i punti di consegna resteranno chiusi.

Sportello TARI

Per tutta la durata della campagna, dal martedì al venerdì in piazzale De Gasperi sarà attivo uno Sportello TARI temporaneo: le nuove utenze, o chi necessita di apportare variazioni al proprio profilo, potranno quindi recarsi direttamente al gazebo per l’iscrizione al servizio e ritirare nel contempo i kit.

Pubblicato il 06 Marzo 2026
