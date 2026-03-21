Da Michela Murgia al rap: Scate porta le sue preghiere laiche contro il patriarcato

«Il femminismo hip hop non è un ossimoro». Scate rompe il ghiaccio così a Materia, lo spazio di VareseNews a Castronno, mettendo subito in chiaro che le sue rime non sono un esercizio di stile, ma un atto di militanza. Davanti a un pubblico molto partecipe, venerdì 20 marzo, la rapper ha raccontato un percorso musicale iniziato a 37 anni, «un po’ tardi, però meglio tardi che mai», nato dalla necessità di trovare uno spazio d’espressione in un genere che «si presenta come molto sessista e molto maschile».

Al centro della serata Prayers 2.0, il nuovo ep dove la musica campionata incontra la riflessione di Michela Murgia. La lettura di Ave Mary è stata la scintilla per scrivere brani che ribaltano l’iconografia tradizionale e la “donna inventata dalla Chiesa”. «Ave Sorella, piena di vita, esisti per te, non sei Maria» canta Scate, spiegando come il concept del disco serva a decostruire l’immagine della donna sottomessa. Le canzoni diventano così uno strumento per «trovare delle maniere poi di far arrivare il messaggio», usando la cassa e il rullante per parlare di autodeterminazione e uscire dai recinti imposti.

Nelle tracce di Prayers 2.0, il quotidiano si trasforma in rivendicazione. Brani come Ave Sister o Credo nascono dalla convinzione che «il personale è politico», dove anche la gestione della casa o un problema individuale diventano questione collettiva. Citando il saggio di Joan Morgan, Scate ha spiegato come la sua musica cerchi di dare voce conne che non hanno paura di rompere gli schemi. «Il messaggio è importante per me, vorrei farlo arrivare a più persone possibile» ha ribadito l’artista, sottolineando che il suo rap non cerca la popolarità commerciale ma vuole «far circolare un po’ di più il messaggio» oltre i confini della nicchia.

La serata a Castronno ha attraversato le “pillole di parità” e le riflessioni sulla mascolinità, portando la musica a farsi carico di una missione civile. Non è solo intrattenimento, ma un tentativo di «trovare delle maniere di vivere la vita» fuori dal patriarcato.