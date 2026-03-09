Da Rancio Valcuvia a Lavena Ponte Tresa: il viaggio del Premio La Rondine 2026

Il Premio Letterario “La Rondine” scalda i motori per la sua settima edizione, confermandosi un appuntamento di riferimento per la creatività del territorio. Con la chiusura del bando lo scorso 15 febbraio, i numeri parlano chiaro: sono ben 231 le lettere giunte alla segreteria, inviate da studenti di 18 diversi istituti scolastici. Un successo che ora passa nelle mani delle giurie tecnica e artistica, chiamate a valutare gli elaborati suddivisi nelle tre storiche categorie: Rondinotti, Rondinelle e Rondini.

Un lungo lavoro dietro le quinte

Il percorso che porta alla proclamazione dei vincitori è meticoloso e richiede circa tre mesi e mezzo di lavoro. Oltre alla valutazione dei testi, l’organizzazione è impegnata nella creazione dell’antologia ufficiale, un volume che raccoglierà tutte le lettere premiate, le finaliste e quelle ritenute meritevoli. «A ogni candidato la cui lettera verrà pubblicata – spiegano gli organizzatori – sarà regalata una copia dell’antologia: è un po’ come pubblicare un libro». Per ogni categoria sono previsti tre finalisti e dieci menzioni di merito, oltre a premi speciali dedicati all’arte e alla grafologia.

La rassegna “Volando verso il Premio”

Per accompagnare l’attesa della serata finale, torna anche quest’anno il ricco calendario di appuntamenti culturali “Volando verso il Premio”. La rassegna proporrà laboratori presso la Biblioteca Comunale di Cadegliano Viconago, concerti, mostre e incontri con la giuria popolare. Il primo appuntamento in agenda è fissato per domenica 22 marzo con un pranzo conviviale al Ristorante Bruschetta di Rancio Valcuvia, un momento comunitario per dare ufficialmente il via alle attività prima del gran finale di maggio.

La serata finale a Lavena Ponte Tresa

Il culmine dell’edizione 2026 si toccherà domenica 31 maggio presso la Sala Polivalente di Lavena Ponte Tresa. In quell’occasione verranno svelati i nomi dei vincitori, mantenendo la sorpresa fino all’ultimo momento: i finalisti riceveranno infatti una comunicazione circa tre settimane prima dell’evento, ma la classifica definitiva rimarrà segreta fino alla proclamazione sul palco. Durante la serata sarà assegnato anche il Primo Premio Artistico, l’opera che avrà l’onore di diventare la copertina dell’antologia di quest’anno.

VOLANDO VERSO IL PREMIO 2026 “SULLE ALI DELLA FELICITA’”

MARZO:

Domenica 22 – ore 13

Ristorante “La Bruschetta” – Rancio Valcuvia (Va)

“La felicità di stare insieme”

Pranzo comunitario pro Premio letterario

Venerdì 27 – ore 17/18,30

“Rinascere alla felicità”

Laboratorio creativo in occasione della S. Pasqua

a cura di Giovanna Canu ed Elisa Ritacco

APRILE

Giovedì 16 -ore 17,15/18,45

Biblioteca Civica Virgilio di Cadegliano Viconago (Va)

Piazza del Municipio

”Happy words” – felicità in corsivo tra pittogrammi e inglese

Laboratorio di inglese e corsivo

a cura di Cinzia Magri e Susanna Primavera

Martedì 21 – Mercoledì 22 – Giovedì 23 aprile

“Trame di felicità” – leggere, ascoltare, condividere

Cantieri delle Giurie popolari Premio Letterario La Rondine

Educandato Maria SS Bambina- Roggiano (Va) – categoria “Rondinotti”

Liceo Scientifico Marie Curie- Tradate (Va) – categoria “Rondinelle”

Istituto Cav. Francesco Menotti, Cadegliano Viconago (Va) – categoria “Rondini”

MAGGIO

Giovedì 16 -ore 17/18,30

Biblioteca Civica Virgilio di Cadegliano Viconago (Va)

Piazza del Municipio

“Dove c’è mamma c’è la felicità”

Laboratorio creativo in occasione della Festa della Mamma

a cura di Giovanna Canu ed Elisa Ritacco

Sabato 23 maggio – ore 20,30

L’Oratorio di Lavena, Lavena Ponte Tresa (Va)

“Quando i ricordi diventano felicità”

Presentazione del libro: “Memorie di paese” di Milena Nasi Benetti

In presenza dell’autrice

Domenica 24 maggio – ore 15,30

Atelier d’arte Eleda, via F. Cavallotti 18, Luino (VA)

“La felicità è creare” – Inaugurazione di mostra artistica collettiva:

di Eduardo Brocca Toletti, Adele Cossi, Susanna Primavera e Chiara Gualtieri

Segue un piccolo rinfresco

La mostra rimane aperta fino a sabato 30 maggio

Ingresso libero

Domenica 31 maggio – ore 16,30

Sala Polivalente in via Colombo, Lavena Ponte Tresa (VA)

“Lettera alla mia felicità”

Serata di Premiazione della VII Edizione

Presenta Silvia Bocchiddi

Con il coro “Amaranto”

Video proiezioni Milena Nasi Benetti

Luci e audio Alberto De Patre

Sala Polivalente: mostra collettiva “La felicità è creare”

di Eduardo Brocca Toletti, Adele Cossi, Susanna Primavera e Chiara Gualtieri

Buffet offerto da Bennet S.p.a.

Ingresso libero