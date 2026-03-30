Da Regione Lombardia 2,8 milioni per scuole ed edifici pubblici del Varesotto: ecco tutti i progetti finanziati

Regione Lombardia ha assegnato oltre 30 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso il bando “Seed Pa”, esaurendo completamente la dotazione disponibile. Si tratta di risorse destinate alla riqualificazione profonda del patrimonio pubblico, con interventi che spaziano dall’isolamento energetico all’introduzione di tecnologie smart, fino alla sostenibilità ambientale e alla gestione delle aree esterne, compresi interventi di deimpemeabilizzazione.

All’interno di questo quadro, anche la provincia di Varese è coinvolta con diversi progetti distribuiti sul territorio, che riguardano in gran parte scuole, strutture comunali e impianti sportivi.

Scuola rinnovata a Jerago con Orago

A Jerago con Orago, dove il contributo regionale raggiunge il milione di euro, l’intervento riguarda la scuola primaria di via Leonardo da Vinci e si configura come uno dei più completi dell’intero pacchetto. Il progetto prevede infatti l’installazione di un impianto fotovoltaico da 30 kW, la sostituzione totale degli impianti di riscaldamento con l’introduzione di pompe di calore e sistemi per il raffrescamento, oltre alla realizzazione del cappotto esterno e alla sostituzione di serramenti e infissi.

A questi si aggiungono soluzioni più innovative, come veneziane esterne dotate di sensori per la riduzione del calore, sistemi di filtraggio dell’aria nelle aule e interventi di piantumazione nelle aree esterne, delineando un progetto che integra efficienza energetica e qualità ambientale.

Casciago: palestra comunale tra accessibilità ed efficienza

A Casciago, in via Grinzia, il contributo regionale (oltre 800 mila euro) riguarda la palestra comunale, già oggetto di lavori conclusi a settembre. L’intervento ha previsto l’adeguamento strutturale, la rimozione delle barriere architettoniche e un importante miglioramento energetico dell’edificio.

In questo caso il progetto si distingue per un approccio più completo: oltre all’efficientamento energetico, sono presenti interventi legati alla sostenibilità degli spazi e alla qualità dell’edificio pubblico, con un punteggio che riflette una pluralità di azioni integrate.

Laveno Mombello

A Laveno Mombello, invece, il finanziamento di un milione di euro riguarda la scuola Scotti di via XXV Aprile, dove è previsto un intervento complessivo di riqualificazione energetica che interesserà l’involucro edilizio e gli impianti.