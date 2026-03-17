Da Ricca e Mantegazza il contributo di Saronno all’assemblea regionale di Azione Lombardia

C’erano anche i saronnesi Francesco Ricca (nella foto a sinistra) e Ambrogio Mantegazza (a destra) tra i protagonisti dell’assemblea regionale di Azione Lombardia, che sabato ha riunito oltre cento iscritti e dirigenti del partito per fare il punto sull’attività politica nei territori e sulle prospettive in vista delle elezioni politiche del 2027.

L’incontro, che si è svolto a Milano, ha visto la partecipazione della presidente nazionale Elena Bonetti, del segretario regionale Fabrizio Benzoni e della vicepresidente nazionale Giulia Pastorella, insieme a rappresentanti locali e provinciali.

Il contributo della provincia di Varese

Tra gli interventi anche quelli di Francesco Ricca, segretario di Azione Saronno, di Ambrogio Mantegazza, membro della segreteria provinciale di Azione Varese, e di Pierluca Calbi, del direttivo provinciale, che hanno portato il punto di vista del territorio.

«Sui territori l’obiettivo è lavorare con pragmatismo – ha spiegato Francesco Ricca, segretario di Azione Saronno – mettendo al centro l’interesse dei cittadini e collaborando con altre forze politiche quando ci sono progetti seri e candidati credibili».

Un approccio già sperimentato a Saronno, dove nel 2025 Azione ha sostenuto un progetto civico che ha portato all’elezione della sindaca Ilaria Pagani, in alleanza con il centrosinistra.

Le prossime sfide nella provincia di Varese

Guardando ai prossimi appuntamenti elettorali, Ambrogio Mantegazza ha indicato la linea del partito anche per il territorio varesino.

«Nei prossimi anni territori importanti come Varese, Busto Arsizio e Gallarate andranno al voto – ha detto Ambrogio Mantegazza, membro della segreteria provinciale di Azione Varese – e lavoreremo con lo stesso spirito dimostrato a Saronno, costruendo progetti amministrativi solidi insieme a chi condivide serietà e competenza».

Tra gli obiettivi anche Somma Lombardo, dove Azione si presenterà con un proprio candidato sindaco e il proprio simbolo.

Linea autonoma a livello nazionale

Se a livello locale il partito si dice disponibile a collaborazioni amministrative, diversa sarà la strategia sul piano nazionale.

Come ribadito durante l’assemblea, Azione punta a presentarsi alle elezioni politiche del 2027 con una linea indipendente e centrista, alternativa sia al centrosinistra sia al centrodestra, in attesa di un possibile riassetto degli equilibri politici.

L’assemblea è stata anche l’occasione per confrontarsi sull’organizzazione del partito in Lombardia e rafforzarne la presenza sui territori nei prossimi mesi.