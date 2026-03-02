Da rivoluzionario a sindaco: un incontro su Enrico Bonfanti

Un percorso umano e politico che attraversa alcune delle pagine più complesse del Novecento italiano, fino alla guida della città nel momento della rinascita democratica. È dedicato alla figura di Enrico Bonfanti l’incontro in programma martedì 10 marzo alle ore 18, dal titolo “Da rivoluzionario professionale a Sindaco”.

A dialogare saranno Enzo Laforgia e Rocco Cordì, che ricostruiranno la vicenda di Bonfanti: una vita segnata dal carcere, dall’esilio, dall’impegno antifascista e dalla partecipazione alla Resistenza, fino alla responsabilità istituzionale come sindaco della Varese liberata. L’appuntamento prende spunto dal libro pubblicato da People, che affronta il difficile passaggio dalla stagione rivoluzionaria alla costruzione della democrazia, un tema che conserva ancora oggi una forte attualità nel dibattito pubblico.

Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.