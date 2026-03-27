Dal palo spezzato e ricoperto di edera a Cassano Magnago spunta un nido: mamma e uova salvate dai vigili del fuoco

Un palo abbattuto dal vento e ricoperto di vegetazione a Cassano Magnago nel pomeriggio di venerdì 27 marzo nascondeva una sorpresa: un nido pieno di uova e la mamma pronte a difenderle. I vigili del fuoco, intervenuti inizialmente per mettere in sicurezza la struttura, si sono quindi ritrovati a dover salvare una giovane famiglia bloccata in una “casa” pericolante.

La curiosa vicenda si è verificata verso le 17:00, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via don Luigi Sturzo per stabilizzare un palo di legno ricoperto da una folta edera che era stato spezzato dalle forti raffiche di vento.

Durante le operazioni di sfoltimento, gli operatori hanno però rinvenuto il nido con all’interno una nidiata protetta dalla madre. Recuperato il nido e terminato l’intervento, la giovane famigliola è stata ricollocata in un luogo più sicuro e protetto.

Il soccorso del nido in difficoltà a cura dei vigili del fuoco