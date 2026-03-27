Varese News

Gallarate/Malpensa

Dal palo spezzato e ricoperto di edera a Cassano Magnago spunta un nido: mamma e uova salvate dai vigili del fuoco

La scoperta durante le operazioni di pulizia del palo danneggiato dal forte vento e coperto dalla vegetazione nel pomeriggio di venerdì 17 marzo

Generico 23 Mar 2026

Un palo abbattuto dal vento e ricoperto di vegetazione a Cassano Magnago nel pomeriggio di venerdì 27 marzo nascondeva una sorpresa: un nido pieno di uova e la mamma pronte a difenderle. I vigili del fuoco, intervenuti inizialmente per mettere in sicurezza la struttura, si sono quindi ritrovati a dover salvare una giovane famiglia bloccata in una “casa” pericolante.

La curiosa vicenda si è verificata verso le 17:00, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via don Luigi Sturzo per stabilizzare un palo di legno ricoperto da una folta edera che era stato spezzato dalle forti raffiche di vento.

Durante le operazioni di sfoltimento, gli operatori hanno però rinvenuto il nido con all’interno una nidiata protetta dalla madre. Recuperato il nido e terminato l’intervento, la giovane famigliola è stata ricollocata in un luogo più sicuro e protetto.

Generico 23 Mar 2026
Il soccorso del nido in difficoltà a cura dei vigili del fuoco

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.