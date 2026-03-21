Da Varese al palco di The Voice: Maddalena e Dorotea conquistano i giudici

Hanno rotto il ghiaccio con la sicurezza di chi sa che, nella vita come in pista, ogni secondo conta. Maddalena e Dorotea, varesine doc (“Varesine: Busto Arsizio quindi?” dice Clementino alla presentazione) separate da trent’anni di anagrafe ma unite da un’intesa rara, si sono prese il palco di The Voice Generations Blind Auditions trasformando una serata di musica in una piccola impresa.

Maddalena, 21 anni, ha portato sotto i riflettori quella tempra che coltiva da quando ne aveva nove, correndo sulle piste d’atletica leggera tra un esame e l’altro di psicologia. Accanto a lei c’era Dorotea, 54 anni, un nome che a Varese non ha bisogno di troppe presentazioni: professionista che mette le note al servizio della disabilità, era già entrata nelle case degli italiani nel 2011, quando la sua voce era diventata il marchio di fabbrica di uno spot Calzedonia.

Il loro non è solo un duo canoro, ma il racconto di un salvataggio reciproco. Negli anni il loro legame è diventato una corazza, specialmente quando Maddalena si è sentita smarrita e ha trovato in Dorotea una delle poche persone capaci di leggerle dentro senza giudicare, hanno raccontato loro. A tenerle insieme, oltre all’affetto, ci sono le radici profonde del blues, il ritmo del groove e il mito di Stevie Wonder.

Davanti alle telecamere hanno scelto la sfida di “Crazy” degli Gnarls Barkley, un brano difficile che ha convinto Clementino e Rocco Hunt a girarsi senza esitazioni. Con la loro esibizione le due varesine hanno completato ufficialmente il TeamCleme&Rocco, strappando l’ultimo pass disponibile per la squadra.

Ora per la studentessa-atleta e la veterana della musica inizia il viaggio vero.