“Dai banchi alle vetrine” frutta 600 euro alla scuola “Carminati” di Lonate Pozzolo

Il progetto “Dai banchi alle vetrine” di Lonate Pozzolo ha vissuto oggi un momento speciale: Alberto Romanò, referente di NEAR (sigla che raduna negozianti, artigiani e produttori) ha consegnato alla dirigente scolastica dell’Istituto Carminati – la professoressa Maria Pina Cancelliere – un assegno di 600 euro da utilizzare per le necessità della scuola.

“Dai banchi alle vetrine” ha visto il coinvolgimento di una serie di realtà lonatesi – Avis, Il Perograno Servizi Onlus, Scuola Secondaria Carlo Carminati, alcune aziende private – e attivato gli studenti della secondaria, chiamati a decorare a tema natalizio le assi di legno poi esposte dai commercianti nelle proprie vetrine, a fronte di una offerta monetaria.

«Quella che consegnamo ora – ha detto Romanò per conto di NEAR – è una cifra simbolica che rappresenta un punto di partenza e una nuova missione: quella di far rinascere il commercio di vicinato. Tale cifra verrà utilizzata per acquistare materiale nelle attività locali». Alla breve cerimonia di consegna hanno preso parte anche le autorità locali, il sindaco Elena Carraro e l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Colombo.