Dai radar alle ossa: a Viggiù il cimitero si trasforma in laboratorio di memoria
Grande partecipazione a Villa Borromeo per l’incontro dedicato al progetto VIVI, dove l'Università dell'Insubria e il Comune di Viggiù hanno presentato le ultime scoperte bioarcheologiche
Grande partecipazione e interesse a Villa Borromeo per la presentazione dei risultati del progetto “VIVI”, un’iniziativa che mira a trasformare il cimitero di Viggiù da luogo di silenzio a spazio di memoria attiva e ricerca scientifica. Sabato 28 febbraio, l’incontro pubblico ha riunito esperti dell’Università dell’Insubria, archeologi e storici per raccontare come le nuove tecnologie e l’antropologia stiano svelando i segreti del patrimonio funerario locale.
Studenti a lezione di antropologia
La giornata è iniziata con un workshop pratico dedicato agli studenti universitari presso il Laboratorio di Antropologia allestito proprio in Villa Borromeo. Sotto la guida dei ricercatori, i giovani si sono cimentati nella ricomposizione di resti scheletrici e nell’apprendimento delle tecniche per ricostruire il profilo biologico, come la stima del sesso e dell’età alla morte, entrando nel vivo delle pratiche bioarcheologiche.
Le indagini: tra radar e scavi
Durante la sessione pubblica, introdotta dal sindaco Emanuela Quintiglio e dal rappresentante di Fondazione Cariplo Cav. Massironi, sono stati illustrati i risultati delle ultime indagini. Beppe Galli e Daniele Trentini (Amici dei Musei Viggiutesi) hanno spiegato l’importanza del lavoro d’archivio, mentre Roberto Taglioretti ha mostrato come le geoprospezioni abbiano permesso di individuare strutture sepolte senza scavare.
I dettagli degli scavi archeologici sono stati invece presentati da Daniele Capuzzo (Archeosfera) e Daniela Patrizia Locatelli della Soprintendenza, che hanno delineato le dinamiche funerarie emerse dal sito.
“Cold case” storici e prospettive future
Particolarmente affascinante è stato l’intervento di Nicol Rossetti e Ginevra Donnini, che hanno illustrato i primi risultati delle analisi antropologiche. L’incrocio tra i dati ossei e i documenti storici sta già portando alla luce veri e propri “cold case” del passato, ovvero casi storici irrisolti o dimenticati che ora trovano una nuova interpretazione scientifica.
«La riscoperta del passato – ha commentato il sindaco Emanuela Quintiglio – è uno strumento attivo per costruire il futuro e rafforzare il legame tra cittadini e patrimonio». Il progetto VIVI, sostenuto anche da Naturalis Insubria, si conferma così un modello di valorizzazione territoriale capace di coinvolgere la comunità in un dialogo tra passato e presente.
