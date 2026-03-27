Dai ventimila spettatori alla cancellazione del bando: il Varese Summer Festival non trova organizzatori
Una recente determina dirigenziale formalizza il fatto che il bando è andato deserto. I 122mila euro stanziati sono stati formalmente disimpegnati, restituiti al bilancio senza essere spesi
C’era stata un’estate, quella del 2023 e poi del 2024, in cui i Giardini Estensi di Varese avevano ospitato nomi come Russell Crowe, Goran Bregović, Fiorella Mannoia, Roberto Saviano. Ventimila spettatori in due edizioni, un festival che aveva portato Varese sulle pagine nazionali — tanto che l’annuncio della data di Crowe era arrivato direttamente dal palco di Sanremo. Sembrava l’inizio di qualcosa di stabile. Non è andata così.
Con la determina dirigenziale n. 318 del 24 marzo 2026, il Comune di Varese ha ufficializzato ciò che era già nell’aria: nessun soggetto ha presentato offerta per la gara aperta a novembre 2025, quella che avrebbe dovuto individuare l’organizzatore del Varese Summer Festival per le edizioni 2026 e 2027. I 122mila euro stanziati — 61mila per ciascuna annualità — sono stati formalmente disimpegnati, restituiti al bilancio senza essere spesi.
Non è la prima volta. L’estate 2025 era già trascorsa senza il festival, per lo stesso motivo: anche allora il bando era andato deserto, in un caso attribuito a tempistiche troppo ravvicinate e a scarsa chiarezza sull’impegno economico del Comune.
Il nuovo bando, aperto il 18 novembre 2025 con scadenza al 21 gennaio 2026, era stato costruito per correggere quei difetti: almeno dodici spettacoli a luglio, di cui otto musicali con artisti di rilievo nazionale e internazionale, cinquantamila euro l’anno di contributo comunale e l’uso gratuito dell’area nei Giardini Estensi. Tutto in regola, procedura pubblica su piattaforma SINTEL. Eppure, di nuovo, nessuno si è fatto avanti.
Prima ancora che arrivasse la determina ufficiale, l’assessore alla cultura Enzo Laforgia aveva già anticipato in una intervista a Varesenews l’esito, con parole che non nascondevano lo sconcerto: «Con rammarico è andato a vuoto il bando per realizzare il Varese Summer Festival. Non si è presentato nessuno e non ne comprendiamo le ragioni». Laforgia aveva aggiunto che l’estate varesina non sarebbe rimasta vuota di iniziative, ma aveva riconosciuto il peso della lacuna: «Non ci saranno eventi di grande richiamo come alcuni appuntamenti degli scorsi anni, ma su questo servirebbe una lunga riflessione».
Quella riflessione resta aperta. Perché il mercato degli operatori disposti a scommettere su un festival estivo in una città di medie dimensioni non risponda — se per ragioni economiche, logistiche o di altra natura — non è ancora chiaro. Quel che è certo è che i Giardini Estensi, cornice naturale tra le più suggestive del Varesotto, si avviano verso una seconda estate consecutiva senza il Summer Festival.
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