Dal 1° giugno Aemme Linea Ambiente gestirà il servizio di igiene urbana a Solbiate Olona

Dal 1° giugno il servizio di igiene urbana a Solbiate Olona sarà gestito da Aemme Linea Ambiente, società attiva nel settore dei servizi ambientali e della gestione dei rifiuti urbani in numerosi Comuni della Città metropolitana di Milano e della provincia di Varese. L’affidamento riguarda l’intero sistema: dalla raccolta porta a porta dei rifiuti allo spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, includendo la gestione del centro di raccolta, con l’obiettivo di «garantire continuità operativa e migliorare ulteriormente la qualità del servizio per cittadini e imprese».

Nelle prossime settimane il Comune e Aemme Linea Ambiente avvieranno una campagna informativa rivolta alla cittadinanza, con la distribuzione di materiali dedicati e l’organizzazione di un incontro pubblico nel mese di maggio per illustrare nel dettaglio le modalità di erogazione del servizio e rispondere alle domande degli utenti. Il sistema di raccolta manterrà l’organizzazione del porta a porta, con un calendario settimanale che prevede il ritiro delle diverse frazioni secondo giornate dedicate: secco indifferenziato, frazione organica, carta e cartone, imballaggi in plastica e vetro con lattine.

Il passaggio al nuovo gestore avverrà in continuità con l’attuale organizzazione del servizio, nel segno della «massima attenzione verso i cittadini e le attività del territorio – spiegano da Aemme Linea Ambiente -. Eventuali adeguamenti operativi saranno accompagnati da informazioni chiare e da strumenti di supporto dedicati, per favorire una fase di avvio semplice e ordinata». Per supportare la fase di avvio del servizio saranno attivati strumenti di informazione e assistenza dedicati, tra cui il numero verde 800 19 63 63, a disposizione dei cittadini per richieste e chiarimenti.

«L’inizio della collaborazione con Aemme Linea Ambiente rappresenta per Solbiate Olona un passaggio importante – sottolinea il sindaco di Solbiate Olona Lucio Ghioldi -. L’obiettivo è quello di garantire continuità del servizio e, al tempo stesso, di rafforzarne qualità, efficienza e attenzione verso i cittadini. In questa fase ci impegneremo ad accompagnare con chiarezza la comunità, fornendo tutte le informazioni utili e assicurando un confronto costante con utenti e attività del territorio».

«L’ingresso di Solbiate Olona tra i Comuni serviti da Aemme Linea Ambiente rafforza il nostro impegno a fianco delle amministrazioni locali nella gestione efficiente e sostenibile dei servizi ambientali – aggiunge Alberto Garbarino, presidente di Aemme Linea Ambiente -. Lavoreremo in stretta collaborazione con il Comune e con i cittadini per garantire un servizio affidabile, trasparente e capace di rispondere in modo concreto ai bisogni della comunità».