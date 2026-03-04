Varese News

Varese Laghi

Dal diploma all’Intelligenza Artificiale: festa grande al Liceo Ferraris di Varese

Sabato 7 marzo la cerimonia di consegna dei diplomi per i ragazzi del 2025. Ospite d'eccezione l’Alumnus Tommaso Lucarelli, esperto di AI

liceo ferraris

Un ponte tra i banchi di scuola e le sfide tecnologiche del domani. Sabato 7 marzo, alle ore 9:00, l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Varese ospiterà la solenne cerimonia di consegna dei diplomi per le studentesse e gli studenti che hanno concluso il percorso di studi nell’anno scolastico 2024-2025.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Alumni, vedrà la partecipazione del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Giuseppe Carcano (ex alunno del liceo), del Dirigente Scolastico Marco Zago e di Valeria Caruso, presidente dell’Associazione Alumni.

Da Amazon alla startup: i consigli di un esperto

Momento clou della mattinata sarà la relazione di Tommaso Lucarelli, Alumnus d’eccellenza con un prestigioso passato in Amazon e Armani e oggi Co-Founder di LEVELS. Lucarelli, esperto di Intelligenza Artificiale con master al Politecnico di Milano e al KTH di Stoccolma, dialogherà con i ragazzi sulle nuove frontiere tecnologiche e sulle opportunità di carriera nel mondo dell’innovazione.

Pubblicato il 04 Marzo 2026
