Dal Ferraris alla conquista di Washington: il Liceo di Varese in visita all’Ambasciata

Un ponte tra il liceo varesino e il cuore della diplomazia internazionale. Per gli studenti della classe 5ª C del Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Varese, la giornata di venerdì 13 marzo 2026 resterà impressa come una delle tappe più significative del loro percorso scolastico. Accompagnati dai docenti Veronica Ponzellini e Vincenza Tondi e dal dirigente scolastico Marco Zago, i ragazzi sono stati accolti all’Ambasciata d’Italia a Washington.

Dietro le quinte della diplomazia

La visita non è stata solo un tour istituzionale, ma un’immersione profonda nel motore che muove i rapporti tra Italia e Stati Uniti. Grazie al coordinamento della Dott.ssa Francesca Vanoli (dirigente scolastica presso l’Ambasciata) e di Simonetta Baldassari (Casa Italiana), gli studenti hanno analizzato la complessità di una sede diplomatica.

Dagli addetti scientifici ai funzionari ministeriali, fino al personale di sicurezza e logistica: i ragazzi hanno compreso come l’Ambasciata non sia solo un ufficio di rappresentanza, ma un presidio strategico per la promozione degli interessi economici, culturali e tecnologici del nostro Paese oltreoceano.

Orientamento al futuro: il sogno diplomatico

Il momento clou della giornata è stato l’incontro con i professionisti che vivono l’Ambasciata ogni giorno. Di particolare impatto è stata la testimonianza della Dott.ssa Chiara Franchini, Segretaria di Legazione, che ha ripercorso le tappe della sua carriera: dal diploma liceale ai severi concorsi pubblici, passando per master e anni di formazione all’estero.

«Ascoltare la sua esperienza è stato illuminante – hanno commentato gli studenti – ci hanno mostrato che la strada della diplomazia non è irraggiungibile e che la nostra formazione scientifica può aprirci porte importanti anche in contesti internazionali così prestigiosi».

Un modello formativo d’eccellenza

Soddisfatto il dirigente scolastico Marco Zago, che ha sottolineato il valore orientativo del viaggio: «I ragazzi hanno toccato con mano una delle nostre più importanti rappresentanze all’estero, ricevendo spunti concreti per riflettere sul proprio futuro. Ringraziamo l’Ambasciata per l’accoglienza entusiasta».

L’iniziativa si candida a diventare un modello per il futuro: conoscere le istituzioni attraverso il racconto di chi le vive è, per il Liceo Ferraris, la strategia migliore per formare cittadini consapevoli e pronti a sfide globali.