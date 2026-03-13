Dal ghiaccio del curling ai boschi del Luinese, fino al rap di Manzo. È venerdì su Radio Materia
Ospiti di oggi il team del Varese Curling, Federico Pianezza della comunità montana Valli del Verbano e Davide "Manzo", rapper di 18 anni
Gli appuntamenti di venerdì su Radio Materia ci portano al palaghiaccio di Varese per scoprire lo sport del momento, nei boschi dell’Alto Varesotto per scoprire un progetto che difende questi luoghi e nel mondo della musica rap.
16,30 Soci All Time
Gli ospiti di oggi saranno Andrea Parola e l’allenatore del Varese Curling. Andremo a conoscere il fantastico mondo delle pietre sul ghiaccio, spesso paragonate al gioco delle bocce ma sarà veramente così? E come sta andando dopo le Olimpiadi invernali?
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Dal ghiaccio passiamo al bosco con Federico Pianezza, naturalista e tra i responsabili del progetto Boscoclima, un’iniziativa che si sviluppa in 26 Comuni tra Comunità Montana Valli del Verbano e Parco Campo dei Fiori, in provincia di Varese. Questo territorio, ricco di boschi e biodiversità, è stato selezionato dal programma di Fondazione Cariplo F2C per diventare lo scenario di un’innovativa Strategia di Transizione Climatica.
La peculiarità della Strategia Bosco Clima – elaborata da esperti, amministratori, associazioni locali – è il ruolo chiave giocato dall’ecosistema forestale nell’adattamento e nella mitigazione del cambiamento climatico.
20,00 NOIse
Arianna Bonazzi e il suo team tornano su Radio Materi per un’intervista a Manzo, un giovane rapper di diciotto anni. L’artista racconta la nascita della sua passione per il genere rap, descrivendolo come uno strumento essenziale di sfogo personale e di narrazione della realtà provinciale di Varese.
