Dal mito alla fotografia, i prossimi appuntamenti alla Galleria Boragno di Busto
È ricco il calendario dei prossimi giorni negli spazi di via Milano 4
Continua il programma di marzo della Galleria Boragno che propone ai suoi visitatori una serie di interessanti eventi negli spazi di via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio, e non solo.
Ecco gli appuntamenti in calendario:
– domenica 15 marzo dalle 16:00 alle 18:00 appuntamento alla Galleria Boragno con Il Labirinto degli Inganni (Minotauro) tema del Corso “Miti da riscrivere” a cura di Silvia Giacomini attrice teatrale e scritttrice e di Lisa Romanò (Andelon Curse) scrittrice con Le Porte dell’Oltre (Ištar) – dedicato alla Mitologia Assiro Babilonese
Prossimo incontro:
10/05/2026
L’altra metà di Sé (Gilgamesh ed Enkidu)
Non è richiesta alcuna esperienza teatrale o di scrittura.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a lissatipp@gmail.com o contattare il numero 340-4233019
In allegato la locandina del corso
– lunedì 16 marzo alla Galleria Boragno prende il via nel 2026 il ciclo di incontri “Disegniamo insieme la tua strada”, presentato dalla Life Coach Eleonora Toppi. Il percorso propone tre appuntamenti dedicati alla crescita personale, all’ascolto di sé e alla consapevolezza.
Gli incontri si terranno alle ore 18.30 nelle seguenti date: 16 marzo, 20 aprile e 18 maggio. Ogni appuntamento affronterà un tema diverso, tra leadership interiore, cambiamento e pratica meditativa, offrendo spunti di riflessione e momenti di condivisione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 348-8940411
– lunedì 16 marzo alle ore 21:15 in Galleria Boragno, un appuntamento organizzato dal Circolo Fotografico Bustese che quest’anno compie il 50esimo anniversario di attività.
Protagonista dell’incontro sarà Paolo Barbarini , socio del Circolo Fotografico Bustese, che accompagnerà il pubblico nella visione del suo lavoro fotografico “Botswana – Delta dell’Okavango”
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.
– venerdì 20 marzo alle ore 16:30 in Galleria Boragno, Elisabetta La Monica e Alessandro Maria Condemi di Solodue presentano la loro Collezione PRIMAVERA/ESTATE 2026 – IL LUSSO ETICO
Madre e figlio, soci nel lavoro, presentano una collezione di sartoria italiana in edizione limitata con due pezzi per ogni capo, con un lavoro che parte da una ricerca dei materiali, dei tessuti su cui vengono disegnate le forme.
Fino al 22 marzo
Orari:
Venerdì 20:16:30/20:30
Sabato 21 e Domenica 22: 10:30/19:30
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.
Altri appuntamenti
– giovedì 12 marzo alle ore 16:30, presso l’Aula magna del Liceo artistico musicale coreutico Candiani Bausch, si terrà la presentazione del libro “Cascina dei poveri luogo del cuore 3”
Relatori i docenti Sandro Criseo, Anna Fumagalli, Rosaria Lualdi e Tito Olivato.
Modera gli interventi Francesca Boragno.
Un lavoro di ricerca e progettazione durato due anni tra nuovi documenti e progetti.
Il volume di 300 pagine per i tipi Youcanprint, accoglie ben nove progetti sul futuro della Cascina dei poveri, alla luce anche del nuovo ospedale.
Ricco di molte immagini a colori e di numerose fotografie dell’epoca, il lavoro ha setacciato in modo minuzioso molte fonti facendo il punto sulla storia passata e su quella possibile futura.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.
– giovedì 19 marzo alle 18 alla Coop Busto Arsizio di viale Duca d’Aosta prosegue il ciclo di incontri “La buona lettura“, accompagnato dagli aperitivi offerti dal Comitato Soci Coop. Per l’occasione sarà Giovanna Ceriotti a presentare il suo libro “Quando ancora non ero – Il filo delle Madri“, pubblicato da Golem
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.
