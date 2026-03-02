Dal parco sotto casa alla scuola: Varese chiama i cittadini a “adottare” la città
Online il nuovo regolamento per i patti di collaborazione: associazioni e gruppi informali potranno curare, rigenerare e gestire i beni comuni urbani insieme all'Amministrazione
Trasformare i residenti da semplici fruitori a protagonisti della cura della propria città. È questo l’obiettivo del Comune di Varese, che promuove ufficialmente la gestione condivisa dei beni comuni. Imbiancare i muri di una scuola, rigenerare una via di quartiere, curare un giardino o valorizzare sentieri e aree gioco: sono solo alcuni degli interventi che i cittadini potranno proporre attraverso lo strumento del “Patto di collaborazione”.
Il nuovo regolamento, già disponibile online, punta a snellire la burocrazia per favorire la cittadinanza attiva, puntando su inclusione, sostenibilità e senso di responsabilità civica.
Come funziona l’adozione
La procedura è aperta a tutti: singoli cittadini, associazioni, gruppi informali e realtà del territorio. Il primo passo consiste nel presentare una proposta di collaborazione che descriva il bene che si intende adottare e il tipo di intervento previsto (dalla piccola manutenzione all’abbellimento artistico, fino all’asfaltatura di una strada).
L’iter amministrativo prevede l’invio della proposta: il modello va scaricato dal sito del Comune e inviato via mail a lavori.pubblici@comune.varese.it; la valutazione della Giunta, che esamina il progetto entro 30 giorni; il progetto esecutivo: in caso di parere positivo, al proponente viene richiesto un piano dettagliato (che per alcuni interventi strutturali richiederà il computo metrico di un professionista); la firma del Patto è poi l’ultimo step, un vero e proprio contratto tra Comune e cittadini, che dà il via libera definitivo ai lavori.
Un supporto tecnico per le idee
Per evitare che la complessità tecnica scoraggi l’iniziativa privata, gli uffici comunali si sono messi a disposizione per orientare i proponenti. L’obiettivo dichiarato da Palazzo Estense è quello di velocizzare le procedure amministrative e collaborare per individuare le soluzioni più funzionali.
Il regolamento completo e la modulistica sono consultabili nella sezione atti normativi del portale istituzionale del Comune. Per chi avesse bisogno di chiarimenti preventivi o assistenza nella stesura dell’idea, è attivo il numero di telefono 0332 255249.
