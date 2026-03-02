Varese News

Varese Laghi

Dal parco sotto casa alla scuola: Varese chiama i cittadini a “adottare” la città

Online il nuovo regolamento per i patti di collaborazione: associazioni e gruppi informali potranno curare, rigenerare e gestire i beni comuni urbani insieme all'Amministrazione

scuola baracca imbiancata

Trasformare i residenti da semplici fruitori a protagonisti della cura della propria città. È questo l’obiettivo del Comune di Varese, che promuove ufficialmente la gestione condivisa dei beni comuni. Imbiancare i muri di una scuola, rigenerare una via di quartiere, curare un giardino o valorizzare sentieri e aree gioco: sono solo alcuni degli interventi che i cittadini potranno proporre attraverso lo strumento del “Patto di collaborazione”.

Il nuovo regolamento, già disponibile online, punta a snellire la burocrazia per favorire la cittadinanza attiva, puntando su inclusione, sostenibilità e senso di responsabilità civica.

Come funziona l’adozione

La procedura è aperta a tutti: singoli cittadini, associazioni, gruppi informali e realtà del territorio. Il primo passo consiste nel presentare una proposta di collaborazione che descriva il bene che si intende adottare e il tipo di intervento previsto (dalla piccola manutenzione all’abbellimento artistico, fino all’asfaltatura di una strada).

L’iter amministrativo prevede l’invio della proposta: il modello va scaricato dal sito del Comune e inviato via mail a lavori.pubblici@comune.varese.it; la valutazione della Giunta, che esamina il progetto entro 30 giorni; il progetto esecutivo: in caso di parere positivo, al proponente viene richiesto un piano dettagliato (che per alcuni interventi strutturali richiederà il computo metrico di un professionista); la firma del Patto è poi l’ultimo step, un vero e proprio contratto tra Comune e cittadini, che dà il via libera definitivo ai lavori.

Un supporto tecnico per le idee

Per evitare che la complessità tecnica scoraggi l’iniziativa privata, gli uffici comunali si sono messi a disposizione per orientare i proponenti. L’obiettivo dichiarato da Palazzo Estense è quello di velocizzare le procedure amministrative e collaborare per individuare le soluzioni più funzionali.

Il regolamento completo e la modulistica sono consultabili nella sezione atti normativi del portale istituzionale del Comune. Per chi avesse bisogno di chiarimenti preventivi o assistenza nella stesura dell’idea, è attivo il numero di telefono 0332 255249.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.