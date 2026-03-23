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“Dal Parquet”: il dopopartita di Guerri – Openjobmetis 104-75

Episodio stagionale numero 23 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese. A Napoli i biancorossi subiscono una sonora sconfitta dopo 40' senza acuti e perdono una bella occasione di migliorare la classifica

dal parquet stagione 2 episodio 23

Pessima esibizione della Openjobmetis, travolta con quasi 30 punti di scarto a Napoli dai padroni di casa della Guerri che tornano a vincere dopo una lunga serie negativa (104-95). Si chiude invece a tre la striscia vincente dei biancorossi per i quali sfuma una bella occasione per consolidarsi in zona playoff.
Al match della 23a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

La fotografia è di Mattia Martegani, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 26 marzo (in diretta alle 14 su Radio Materia) appuntamento con “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast e che ora ha un suo profilo Instagram (QUI per diventare followers).

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
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Pubblicato il 23 Marzo 2026
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