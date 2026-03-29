“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Bertram 97-87
Episodio stagionale numero 24 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese. Grande vittoria interna dei biancorossi sulla "bestia nera" Derthona, stroncata nell'ultimo periodo
La Openjobmetis riscatta la sconfitta di Napoli superando, al termine di 40′ emozionanti, la Bertram Tortona quinta in classifica. I biancorossi, con sei uomini in doppia cifra, stroncano nell’ultimo quarto la resistenza dei “Leoni” piemontesi.
Al match della 24a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.
La fotografia è di Maurizio Borserini, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 2 aprile (in diretta alle 14 su Radio Materia) appuntamento con “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast e che ora ha un suo profilo Instagram (QUI per diventare followers).
“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
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