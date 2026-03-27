Dal pony alle farfalle tropicali, un Agrivarese a misura di bambini e famiglie

Torna la grande festa dell’agricoltura, Agrivarese in Città, a Varese e riempirà i Giardini Estensi e il parco di Villa Mirabello di attività pensate per i più piccoli.

Con il motto “Esplora, Divertiti e Impara”, la giornata offrirà ai bambini un’ampia varietà di esperienze didattiche e conoscitive. Il programma pensato per le famiglie è infatti ricco di iniziative, divise per fasce d’età.

Per i più piccoli si va dalla costruzione di bug hotel, casette per insetti da posizionare in giardino, alla creazione di un orologio solare, dalle decorazioni sugli impollinatori alla ruota della stagionalità per imparare il ritmo delle stagioni, fino al riconoscimento degli animali e delle piante del territorio varesino, con riproduzione su carta e inserimento nel loro habitat.

Per i ragazzi più grandi sarà possibile partecipare ad una caccia al tesoro botanica guidata per imparare a riconoscere gli alberi, cercandoli e fotografandoli.

Un ampio spazio sarà dedicato alla zootecnia e alla biodiversità animale, nel quale conoscere da vicino le antiche razze lombarde, che rappresentano un patrimonio genetico e storico fondamentale per l’economia agricola regionale. Si potranno osservare da vicino gli animali della fattoria, permettendo un contatto diretto con realtà spesso lontane dalla quotidianità cittadina. Tra le attività più attese il giro pony, un’esperienza pensata per favorire l’approccio sereno con gli animali.

E poi tante proposte esperienziali per “imparare facendo” attraverso una serie di laboratori tematici. Il laboratorio del Pane: dove i bambini potranno partecipare attivamente alle varie fasi della panificazione, dalla manipolazione dell’impasto alla scoperta della filiera dei cereali, in collaborazione con l’Associazione Panificatori della provincia di Varese. Ci sarà anche il laboratorio del Miele: un percorso guidato dagli apicoltori per scoprire il ciclo di vita delle api e l’importanza dell’impollinazione per l’ecosistema. Il laboratorio “Contadino per un giorno” permetterà di scoprire la vita in fattoria e imparare a usare i sensi per riconoscere i frutti e le piante e gli animali del nostro territorio. “Coltivare il benessere”, infine, sarà uno spazio dedicato alla salute dove, attraverso il gioco, verranno trasmessi i principi della piramide alimentare e l’importanza del consumo stagionale di frutta e verdura.

A completare questa suggestiva cornice urbana saranno l’amatissima esposizione delle macchine agricole, la mostra micologica, e ancora l’opportunità di ammirare alcune delle farfalle e falene tropicali più spettacolari al mondo: un’esperienza immersiva che permetterà di osservare da vicino i colori, i movimenti e la delicatezza di questi splendidi insetti. Un contatto ravvicinato con farfalle in volo, da ammirare e fotografare.

A rendere ancora più ricca domenica 12 sarà la giornata conclusiva dell’Olympic Fringe Festival che per sette weekend ha animato le piazze della provincia con spettacoli e performance di circo contemporaneo. Il centro di Varese si trasformerà in un grande palcoscenico urbano con le performance di artisti di strada pronti a incantare i più piccoli. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese con Provincia e i Comuni di Saronno, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Varese.

Agrivarese è organizzato da Camera di Commercio e Comune di Varese, in collaborazione con le associazioni di categoria del comparto agricolo. Maggiori dettagli sul programma della giornata sul sito ufficiale della manifestazione www.agrivarese.com.