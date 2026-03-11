Dal traffico di coralli a Malpensa all’università che si allarga a Varese
Le notizie principali e quelle più curiose di mercoledì 11 marzo in meno di 10 minuti
Tra le principali notizie del nostro giornale radio il sequestro di coralli avvenuto in aeroporto a Malpensa, uno dei tanti traffici vietati che vengono scoperti ogni anno dal Cites, l’Università dell’Insubria che cerca ancora nuove sedi dopo quella di Giurisprudenza in Camera di Commercio. Parliamo anche di Busto Arsizio Film Festival con i primi nomi svelati da Sergio Rubini a Mauro Ermanno Giovanardi, di qualche fatto di cronaca e molto altro.
