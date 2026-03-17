Dal Varesotto alla dance globale: il Dj Panico pubblica il singolo “Dog’s Advenger”

Una nuova traccia dance che unisce Varesotto e scena internazionale. Il DJ e producer Panico torna con “Dog’s Advenger”, singolo realizzato insieme a Dollarman e Makedah, due voci iconiche della dance globale, in uscita il 20 marzo su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta Smilax.

Dollarman e Makedah sono conosciuti a livello mondiale per aver prestato la loro voce alla hit “Rock This Party (Everybody Dance Now)” di Bob Sinclar, uno dei brani dance più iconici degli anni Duemila e un classico delle piste da ballo internazionali.

Con “Dog’s Advenger” Panico unisce l’energia della dance contemporanea al carisma vocale dei due artisti americani, dando vita a una traccia pop-dance dinamica e radio-friendly. Il brano richiama l’estetica della golden age della dance dei primi anni Duemila, ma con una produzione moderna e attuale. La traccia combina groove dancehall, sonorità pop-dance contemporanee e hook vocali immediati, con un’energia pensata per funzionare sia nei club sia nelle playlist streaming. Il progetto è accompagnato anche da un concept visivo distintivo: la misteriosa maschera del cane, simbolo dell’universo narrativo di “Dog’s Advenger”, elemento che accompagna artwork, visual e contenuti social legati al singolo.

Panico, nome d’arte di Nicola Panza, è attivo nella scena musicale da molti anni. La sua carriera da DJ inizia alla fine degli anni Novanta nei locali del Varesotto, dove si fa conoscere nelle discoteche della zona e attraverso collaborazioni con alcune emittenti radiofoniche locali. Negli anni ha portato la sua musica in diversi club italiani e ha lavorato a vari progetti discografici e remix, collaborando con artisti e produttori della scena dance. Tra le esperienze più legate al territorio c’è anche la produzione del brano “Farfalle”, realizzato per la squadra di volley di Busto Arsizio, diventato l’inno ufficiale del Palayamamay.

Panico ha inoltre collaborato alla produzione musicale di alcuni progetti pop e digitali, come il singolo “Temporale” degli youtuber varesotti i Pantellas. Il singolo “Dog’s Advenger” sarà disponibile dal 20 marzo 2026 su Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e sulle principali piattaforme digitali.