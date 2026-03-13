Dalla Biblioteca di Castellanza parte “Armonie e colori per la pace”, una mostra di arte e musica

A Castellanza, in un momento storico in cui le cronache mondiali pongono quotidianamente il tema del conflitto al centro del dibattito, l’Istituto Comprensivo “Manzoni” sceglie di rispondere con la forza dell’arte e la purezza della voce dei giovani. Mercoledì 11 marzo è stata inaugurata alla Biblioteca Civica di Castellanza la mostra artistica collettiva “Armonie e colori per la pace“, che resterà aperta al pubblico fino a martedì 31 marzo negli orari di apertura: dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua seconda edizione, è il frutto di una stretta collaborazione con il Tavolo della Pace, che ha fortemente voluto dare continuità a un progetto capace di trasformare la riflessione etica in espressione visiva.

L’arte come linguaggio universale

Sotto la guida esperta e appassionata delle docenti d’arte dell’Istituto, gli alunni dell’intero comprensivo hanno lavorato per mesi utilizzando molteplici tecniche espressive: dal collage alla pittura materica, dal disegno pittorico alle installazioni simboliche. Ogni elaborato rappresenta un frammento di pensiero, un desiderio concreto di fratellanza che supera i confini delle aule scolastiche per farsi messaggio alla cittadinanza.

Un’inaugurazione tra note e colori

Il momento del taglio del nastro sarà impreziosito da un’esibizione musicale curata da un gruppo di allievi della scuola secondaria. La musica, linguaggio che per eccellenza non conosce barriere, accompagnerà i visitatori tra le opere, creando un’atmosfera di profonda condivisione.

«In un periodo così complesso per lo scenario internazionale, vedere l’impegno profuso dai nostri ragazzi è un segnale di speranza straordinario – sottolinea l’Istituto -. La loro creatività non è solo un esercizio estetico, ma un atto di impegno civile che il Tavolo della Pace e la scuola sostengono con orgoglio».