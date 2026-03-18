Dalla classe all’Europa: gli studenti della Carducci di Gavirate alla scoperta di Colmar e Strasburgo

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Carducci di Gavirate ha organizzato la tradizionale visita d’istruzione in Francia per le quattro classi terze che studiano francese come seconda lingua.

Le due visite d’istruzione sono state organizzate dalla prof.ssa Michela Ricotti, docente di lingua francese, con il supporto del prof. Gionatan Egidio Farigu e la collaborazione dei docenti prof.ssa Elena Invernizzi, prof.ssa Laura Oliva, prof.ssa Sharon Simbula, prof.ssa Francesca Imperiali, prof.ssa Samuela Tonta e prof.ssa Silvia Schena.

Per permettere la partecipazione di tutti gli studenti, il viaggio è stato suddiviso in due turni: il primo dal 4 al 6 marzo, il secondo dall’11 al 13 marzo. Le destinazioni sono state Colmar e Strasburgo, due città simbolo dell’Alsazia e del dialogo europeo.

Prima tappa: Colmar

La prima giornata ha previsto una sosta nella suggestiva città di Colmar, una delle località più caratteristiche dell’Alsazia. Gli studenti hanno potuto passeggiare tra le sue case a graticcio colorate, i canali e le stradine del centro storico perfettamente conservato.

Il quartiere della cosiddetta “Petite Venice”, con le sue case affacciate sull’acqua, ha permesso ai ragazzi di scoprire un’atmosfera unica, dove architettura francese e influenze tedesche si intrecciano, testimoniando la storia particolare di questa regione di confine.

Strasburgo: città europea e capitale della democrazia

La seconda giornata è stata dedicata alla scoperta di Strasburgo. Gli studenti hanno visitato i luoghi più significativi della città: la maestosa Cattedrale di Strasburgo, il quartiere storico “La Petite France”, l’antica “Ancienne Douane “e la celebre “Maison Pfister”.

Particolarmente apprezzata è stata anche la mini-crociera sul fiume Ill, che ha consentito di osservare la città da una prospettiva diversa e di comprenderne meglio la struttura urbanistica e la storia.

Uno dei momenti più significativi del viaggio è stata la visita al Parlamento Europeo.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di entrare nell’emiciclo, il cuore dell’istituzione, e di assistere a una spiegazione sul funzionamento del Parlamento e sul ruolo che esso svolge all’interno dell’Unione Europea.

Si è trattato di un’esperienza di grande valore formativo: i ragazzi hanno potuto comprendere concretamente come funzionano le istituzioni europee, vivendo un momento importante di educazione civica e cittadinanza europea.

La giornata si è conclusa con la visita al “Parc de l’Orangerie”, noto anche come Parco delle cicogne, dove gli studenti hanno potuto osservare da vicino questi animali simbolo dell’Alsazia.

Immersione nella storia: la Linea Maginot

Il terzo giorno è stato dedicato alla visita del Forte di Schoenenbourg, una delle principali fortificazioni della Linea Maginot.

Qui gli studenti hanno vissuto una vera e propria immersione storica, entrando nei lunghi corridoi sotterranei e negli spazi militari utilizzati durante il periodo tra la Prima e la Seconda guerra mondiale. La visita guidata ha permesso di comprendere meglio il contesto storico europeo del Novecento e le strategie difensive adottate dalla Francia in quel periodo.

Un’esperienza didattica completa

Le due visite d’istruzione hanno rappresentato molto più di un semplice viaggio. Attraverso la scoperta di città storiche, l’incontro con le istituzioni europee e l’approfondimento della storia contemporanea, gli studenti hanno potuto vivere un’esperienza ricca di contenuti linguistici, culturali e civici. Il viaggio si inserisce infatti pienamente nel percorso didattico delle classi che studiano francese, offrendo ai ragazzi l’occasione di entrare in contatto diretto con la lingua e la cultura francese.

Un’esperienza che dimostra come la scuola possa unire apprendimento, scoperta e partecipazione attiva, trasformando un viaggio in un’importante opportunità di crescita educativa e personale.