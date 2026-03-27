Dalla consulenza aziendale al noir: Lucia Fanelli racconta le imprese tra giallo ed eros

Lucia Fanelli scopre la passione per i libri grazie al padre libraio che, fin da giovane, la sprona a scrivere. «Tu scrivi, io vendo», le dice. Un invito raccolto solo più tardi: dopo essersi iscritta all’Università Bocconi di Milano e aver conseguito la laurea con il massimo dei voti in Economia aziendale, Fanelli intraprende una carriera come management assistant, lavorando per aziende in Italia e all’estero.

Nel raccontare questa professione la paragona a quella del medico: come un dottore cura i pazienti, il consulente di direzione interviene sulle imprese, rivedendo processi, sistemi e organizzazione per migliorarne funzionamento e performance.

La svolta arriva durante la pandemia. Costretta a casa e con molto tempo a disposizione, decide di seguire quel consiglio rimasto in sospeso e inizia a scrivere il suo primo romanzo: Immune e Impune e altre storie a geometria variabile, pubblicato nel 2022 per Laura Capone Editore. Il libro nasce dall’esperienza diretta nel mondo aziendale, tra competizione, invidie e pregiudizi di genere, ma introduce anche un elemento narrativo capace di catturare il lettore: un tentato omicidio.

Ne nasce un intreccio che fonde romanzo d’impresa e giallo. Protagonista è Adriano Valsecchi, imprenditore a capo della SFC Consulting, vittima di un avvelenamento. Le indagini del commissario Ivana Martelli e dell’ispettore Nicola Vitale si snodano attraverso sei possibili piste, restituendo un quadro complesso di relazioni e dinamiche psicologiche.

La commistione di generi e l’attenzione alla dimensione privata dei personaggi ottengono riconoscimenti importanti: il Premio Nazionale Letteratura Italiana Contemporanea (sezione Inediti), la Segnalazione della giuria al Premio Casentino e una menzione speciale al Premio Parole in Transito. Nel dicembre 2025 arriva il seguito, Giocatori di gesso con etica in controcanto, autopubblicato.

Di tono completamente diverso è Antioco Aramu. Storia di un seduttore sardo (2023, Laura Capone Editore). Qui Fanelli racconta la vicenda di un giovane gallurese che lascia la sua terra per studiare e viaggiare tra Genova, Trento e Roma, trasformandosi in un seduttore colto e raffinato. Le sue armi sono l’eros, l’arte e il vino, in particolare il Vermentino, simbolo del legame con la Sardegna.

Proprio questo elemento è all’origine del libro: l’autrice lo scrive su impulso della casa editrice con l’obiettivo di partecipare al Premio EnoLetterario Vermentino. Anche questo romanzo avrà un seguito, Vite in volo. Tra esaltanti ascese e rovinose cadute (2025).

Per costruire il personaggio di Antioco, Fanelli si documenta non solo su enologia e territorio, ma anche sulla seduzione. «Durante una premiazione Neri Marcorè scherzò dicendo che ero io Antioco nelle scene erotiche», racconta. «In realtà il modello è stato un anziano signore di 85 anni: per un mese sono andata a casa sua con il computer per farmi raccontare la sua vita».

Nel 2025 arriva anche un progetto diverso: Il principe del promontorio. Grotta Guattari e il volto autentico del Circeo, saggio storico scritto con Angelo Guattari per Atlante Editore. Il libro ripercorre la scoperta, da parte del padre Alessandro, di un cranio di Neanderthal perfettamente conservato nella grotta che oggi porta il loro nome.

Fanelli è ora al lavoro su un sesto romanzo, ancora più distante dai precedenti: un noir che affronta temi come satanismo, stregoneria, incesto e suicidio. «Ogni volta parto da un’ispirazione diversa: prima il mio lavoro, poi le proposte editoriali, ora anche casi di cronaca come Garlasco. Mi piace sperimentare».

Dalla narrativa aziendale al giallo, dall’eno-letteratura all’erotismo fino al saggio storico, il percorso dell’autrice si distingue per la capacità di attraversare generi diversi. Con un’unica eccezione, ammette: «Non scriverò mai un fantasy».

L’occasione per incontrarla sarà giovedì 2 aprile alle 18.30 a Materia, dove Fanelli presenterà la sua idea di “letteratura aziendale”. L’incontro, dal titolo Gialli manageriali, romanzi erotici e romance imprenditoriali, proporrà uno sguardo ironico e riconoscibile sul mondo dell’impresa attraverso le storie di due imprenditori, uno lombardo e uno sardo. A dialogare con l’autrice sarà Roberto Della Casa.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.