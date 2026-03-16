Dalla politica alle divise: ecco i nuovi Cavalieri e Ufficiali della provincia di Varese

Domani, martedì 17 marzo 2026, il Salone Estense del Comune di Varese ospiterà la cerimonia ufficiale per il conferimento di 15 onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana presieduta dal Prefetto Salvatore Pasquariello, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio, in occasione di una data simbolo per le istituzioni nazionali.

Il riconoscimento premia cittadini che si sono distinti per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari, o per benemerenze acquisite verso la Nazione. Tra i nuovi insigniti figurano profili di esperienza istituzionale come Salvatore Ciarcià, già Viceprefetto e stimato commissario prefettizio, e Silvana Alberio, medico ed ex Sindaca di Gavirate. Il titolo di Ufficiale sarà conferito ad Alberto Barcaro, Luogotenente dell’Aeronautica Militare e figura attiva nella vita pubblica come Consigliere Provinciale e amministratore a Somma Lombardo, e alla professoressa Maria Grazia Aspesi di Gallarate.

L’elenco dei premiati riflette un profondo legame con il servizio allo Stato, con una significativa presenza di esponenti delle Forze dell’Ordine: riceveranno l’onorificenza i Luogotenenti Massimiliano Spirito e Gianluca Matarese, il Tenente Colonnello Tommaso Giannico, i Marescialli Massimiliano Di Lello e Antonio Mocci, e Salvatore Sambataro, già Comandante della Stazione Carabinieri di Porto Ceresio.

Il merito civile e l’impegno nel tessuto sociale e sportivo del territorio vengono riconosciuti anche a Luigi Roberto Barion, insignito del titolo di Commendatore, a Renzo Oldani, anima della Società Ciclistica “Alfredo Binda”, e ai cittadini Antonio Todeschini, Antonio Todeschini e Renzo Oldani. La cerimonia rappresenta il momento solenne in cui la Prefettura, a nome della Presidenza della Repubblica, dà atto del valore del contributo individuale alla crescita e al prestigio della comunità nazionale.