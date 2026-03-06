Varese Corsi, ai fornelli con la tradizione rivisitata: al via i nuovi corsi di cucina

La tradizione incontra la creatività nei nuovi corsi di cucina organizzati da Varese Corsi in collaborazione con Love in the Kitchen, pensati per chi desidera approfondire tecniche, sapori e stili diversi in cucina.

Protagonista del nuovo calendario sarà innanzitutto la cucina italiana rivisitata, con vari corsi guidati dallo chef Marco Dossi alla scoperta di antipasti, primi e secondi della tradizione reinterpretati con tecniche moderne e nuovi abbinamenti.

– Cucina italiana rivisitata: gli antipasti, i primi e i secondi – Da martedì 17 marzo 2026, 3 lezioni il martedì dalle 19:00 alle 21:00.

Un corso strutturato che attraversa tutte le portate della tradizione italiana, reinterpretandole in chiave contemporanea.

– Cucina italiana rivisitata: gli antipasti – Martedì 17 marzo 2026, 1 lezione dalle 19:00 alle 21:00.

Una lezione dedicata agli antipasti della cucina italiana, con un approccio moderno e attento alla presentazione.

– Cucina italiana rivisitata: i primi – Martedì 24 marzo 2026, 1 lezione dalle 19:00 alle 21:00.

Un incontro focalizzato sui primi piatti, tra tecniche di base e nuove interpretazioni della tradizione.

– Cucina italiana rivisitata: i secondi – Martedì 31 marzo 2026, 1 lezione dalle 19:00 alle 21:00.

Una lezione dedicata ai secondi piatti, con attenzione alle cotture, agli equilibri di sapore e agli abbinamenti.

E tanti altri corsi:

– Cucina vegetariana gourmet – Mercoledì 11 marzo 2026, 1 lezione dalle 19:00 alle 21:00.

Un percorso dedicato alla cucina vegetariana creativa, per valorizzare verdure, cereali e legumi attraverso tecniche e abbinamenti più raffinati.

– Dolci al cucchiaio – Mercoledì 18 marzo 2026, 1 lezione dalle 19:00 alle 21:00. Dai grandi classici alle varianti più moderne, una lezione per imparare a realizzare dolci al cucchiaio cremosi, equilibrati e perfetti per concludere ogni menù.

– Cucina veloce: un pranzo in 10 minuti – Domenica 22 marzo 2026, 1 lezione dalle 10:00 alle 12:00. Idee pratiche e veloci per preparare piatti gustosi anche quando il tempo è poco, con tecniche utili per organizzare un pranzo completo in pochi minuti.

– Pasqua 2.0: un menù originale per stupire i tuoi ospiti – Mercoledì 25 marzo 2026, 1 lezione dalle 19:00 alle 21:00. Un corso speciale dedicato al menù di Pasqua, con ricette creative per reinterpretare la tradizione e sorprendere gli ospiti.

– Cucina argentina – Mercoledì 8 aprile 2026, 1 lezione dalle 19:00 alle 21:00.

Un corso per scoprire la cucina argentina attraverso i suoi piatti simbolo e la sua cultura gastronomica.

– Cucina vegana 2.0 – Sabato 11 aprile 2026, 1 lezione dalle 10:00 alle 12:00.

Nuova data per il corso dedicato alla cucina vegana, con un focus su ricette attuali e sostenibili.

– Tiramisù perfetto – Mercoledì 15 aprile 2026, 1 lezione dalle 19:00 alle 21:00.

Un incontro interamente dedicato a uno dei dolci più amati della tradizione italiana, per imparare a realizzare un tiramisù equilibrato e curato nei dettagli.

– Apericorso: finger food estivi – Giovedì 21 maggio 2026, 1 lezione dalle 19:00 alle 22:30. Un corso dedicato alla preparazione di finger food creativi e sfiziosi, perfetti per aperitivi estivi e momenti conviviali.

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi ai corsi, è possibile consultare il sito di Varese Corsi.