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Dalle ghiacciaie di Cazzago Brabbia alla piana di Caronno Corbellaro: le camminate di Pasqua con il GCC San Martino

Un fine settimana dedicato al benessere e alla scoperta del territorio con un appuntamento speciale per Pasquetta al Parco Faunistico La Torbiera dedicato ai più piccoli

camminatori san martino

Il Gruppo di Cammino GCC San Martino ha preparato un fitto calendario di appuntamenti per il fine settimana di Pasqua, offrendo tre diverse occasioni per stare all’aria aperta tra natura, storia e convivialità. Dalla piana di Caronno Corbellaro alle sponde del lago di Varese, fino alla gita fuori porta di Pasquetta, il programma promette di soddisfare camminatori di ogni età e livello di allenamento.

Sabato mattina tra i prati

Il weekend lungo si apre sabato 4 aprile con una passeggiata mattutina di 4 chilometri immersa nel verde della piana di Caronno Corbellaro. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Donna Oggi di Tradate, è pensata per essere accessibile a tutti e rappresenta un modo ideale per iniziare le festività pasquali all’insegna del benessere e della socialità.

Pomeriggio alla scoperta delle ghiacciaie

Sempre sabato 4 aprile, nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà verso il lago. Il gruppo si dirigerà a Cazzago Brabbia per un itinerario di 8 chilometri che toccherà i punti di maggiore interesse storico del borgo, tra cui le caratteristiche ghiacciaie e le antiche testimonianze delle palafitte. Un percorso che unisce l’attività fisica alla scoperta del patrimonio culturale del territorio varesino.

Pasquetta in famiglia alla Torbiera

Per il lunedì dell’Angelo, 6 aprile, è prevista una giornata interamente dedicata alle famiglie presso il Parco Faunistico La Torbiera (con ingresso a pagamento). Oltre alla tradizionale passeggiata e al pic-nic nel parco, ci sarà un momento speciale dedicato ai più piccoli: ai bambini che parteciperanno con il Gruppo di Cammino verrà infatti rilasciato l’attestato ufficiale della «Giovane Ciurma di GCC», un riconoscimento per i piccoli esploratori della giornata.

Un programma per tutti

«Si tratta di un programma ricco e variegato – spiegano gli organizzatori del Gruppo di Cammino San Martino – pensato per rispondere a diverse esigenze, gradi di fatica ed età». Un invito aperto a chiunque voglia trascorrere le festività camminando in compagnia e scoprendo angoli suggestivi della nostra provincia.

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Pubblicato il 25 Marzo 2026
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