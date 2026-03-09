Dall’Europa federale alla lotta contro il cancro, dallo sport all’arte: il lunedì su Radio Materia

La settimana su Radio Materia riparte con quattro nuovi appuntamenti. Alle 8,30 per tutta la settimana una nuova puntata del podcast Giù le mani dall’Europa, alle 13,30 seconda puntata di 0048 Mission is possible con la storia di Rita, alle 14,00 tutto lo sport del weekend e le pagelle della Pallacanestro Varese e alle 18,00 appuntamento con la storia dell’artista Sara Russo.

8,30 Giù le mani dall’Europa

A partire da oggi, lunedì, fino a domenica è disponibile la nuova puntata del podcast di Massimo Gaudina, giornalista e funzionario europeo, e Vincenzo Salvatore, professore di diritto europeo all’Università dell’Insubria, dedicato ad una maggiore conoscenza delle istituzioni europee. In questa puntata si parla di differenze tra federazione e confederazione tra spinte e frenate.

13,30 0048 Mission is possible

Secondo appuntamento con le storie di donne in missione contro il cancro con la storia di Rita, altro pilastro importante di questo gruppo informale che si è formato e cementato tra una chemio e l’altra e oggi è protagonista di iniziative benefiche a favore della ricerca contro i tumori e a favore di associazioni del territorio. Potrete ascoltare l’episodio per tutta la settimana e in streaming sulle piattaforme.

14,00 La Materia dello Sport

Il prof Francesco Mazzoleni è pronto a raccontarvi gioie e dolori sui campi di questo weekend: dall’hockey al basket, dalla pallavolo al calcio passando per le Paralimpiadi e altri sport. A seguire le pagelle di Damiano Franzetti nel podcast Dal Parquet dopo la vittoria di Varese a Udine.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

L’artista Sara Russo ci racconterà il suo percorso artistico trasmesso dalla madre e concretizzatosi nel laboratorio d’arte La tana delle costruzioni a Vedano Olona. Si definisce Artista conCreta e negli anni ha conseguito la Laurea in Pittura, il Perfezionamento e la Laurea in Terapeutica Artistica all’Accademia di Belle Arti di Brera e alla ceramica affianca il lavoro e la sensibilità di artista terapista.

