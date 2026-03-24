Dall’Insubria a Hong Kong: Tosi porta l’AI per la sostenibilità sulla scena globale

Il professor Davide Tosi, delegato del rettore per l’intelligenza artificiale all’Università dell’Insubria, è tornato da poche ore da Hong Kong, dove sabato scorso ha tenuto un keynote speech davanti a quasi mille persone alla Metropolitan University. Tema: Big Data e AI per la sostenibilità ambientale. Lo abbiamo raggiunto per capire cosa sta succedendo nel mondo della ricerca e perché, dice lui, «è arrivato il momento che qualcuno agisca».

Professore Tosi, cosa l’ha portata a Hong Kong?

«La Metropolitan University di Hong Kong ha organizzato un simposio internazionale su sostenibilità e ambiente. Hanno invitato esperti da tutto il mondo: eravamo tre europei, un professore da Toronto, uno dal Sudafrica. Mi hanno chiamato per un keynote speech sui temi di Big Data, intelligenza artificiale e sostenibilità ambientale».

Un pubblico di quasi mille persone: ha portato una riflessione generale o ricerche concrete?

«Ho presentato lavori scientifici pubblicati dal mio team. Era un keynote scientifico vero e proprio: una panoramica sul tema, ma calata su ricerche reali, dalle smart cities alla modellazione ambientale usando i Big Data e l’intelligenza artificiale. Niente di astratto. I primi lavori risalgono al 2014, quindi parliamo di oltre dieci anni fa. Abbiamo partecipato a due progetti europei finanziati dalla Commissione, con partner come Vodafone Italia e altri soggetti istituzionali e industriali europei, proprio sulle tematiche delle smart cities e dello smart metering. L’idea era raccogliere, tramite sensori, dati su consumi energetici e idrici per costruire modelli predittivi di intelligenza artificiale: strumenti capaci di stimare i consumi futuri e ottimizzarli. Cose che esistevano e funzionavano già da un decennio.»

Eppure non sembra ancora diffusa nella pratica.

«Esatto, e questa è stata la conclusione del mio intervento. Nelle prime slide ho mostrato come la produzione scientifica dal 2010 a oggi sia esplosa sui temi dell’AI applicata alla sostenibilità e al cambiamento climatico. Poi ho chiuso dicendo una cosa semplice: lo sforzo della ricerca c’è stato, i risultati ci sono. Adesso è il momento che istituzioni, governi e policy maker mettano a terra queste ricerche. Vanno applicate. È questo il passaggio che manca».

Proprio sabato, mentre lei era a Hong Kong, qui da noi Alfa — la società che gestisce l’acqua — organizzava un convegno su AI e gestione idrica. Un caso?

«No, è un segnale del momento. Anche lì si discuteva di due facce della stessa medaglia: da un lato il grande consumo di energia e acqua che l’intelligenza artificiale richiede, dall’altro i benefici concreti che porta, perché elabora enormi quantità di dati molto più rapidamente e permette di risparmiare risorse. È un discorso complesso, ma la ricaduta territoriale di questo tipo di scienza è fondamentale. Le ricerche di cui parlo non appartengono a un laboratorio astratto: riguardano i territori, le città, i gestori idrici come Alfa».

Che valore ha per l’Università dell’Insubria la presenza a eventi come quello di Hong Kong?

«Credo abbia una grande rilevanza, soprattutto in un momento in cui la nuova rettrice sta spingendo con forza sull’internazionalizzazione dell’ateneo. L’Insubria deve uscire da uno schema un po’ provinciale e diventare un riferimento anche a livello internazionale. Portare ricerche dell’Insubria in un simposio mondiale, davanti a esperti da quattro continenti, è esattamente questo».

Com’è la Metropolitan University di Hong Kong?

«Curiosamente simile alla nostra: relativamente giovane, di medie dimensioni, molto radicata nel territorio — si trova proprio nel cuore della metropoli. Ma sta crescendo a grande velocità, scalando rapidamente i ranking mondiali della ricerca. È il loro obiettivo dichiarato. Per certi versi è uno specchio di quello che potremmo diventare anche noi.»

Davide Tosi è professore associato di Ingegneria del Software all’Università dell’Insubria e delegato del rettore per l’intelligenza artificiale.