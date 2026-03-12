Daniela Colonna Preti racconta la PolHa nel talk paralimpico di “Casa Lombardia”
La presidente della società sportiva varesina è intervenuta durante l'incontro "Oltre la performance". Il parahockeysta Lanza: «L'autonomia restituisce dignità e qualità della vita»
Tra le iniziative legate alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 (che sono in corso di svolgimento), nel capoluogo lombardo è andato in scena un talk show intitolato “Oltre la performance – Tecnologia e approccio multidisciplinare per una nuova idea di recupero e autonomia” condotto da Fausta Sbisà, giornalista di Lombardia Notizie, l’organo di informazione di Regione Lombardia.
Tra i protagonisti della discussione, tenutasi mercoledì 11 marzo a “Casa Lombardia” anche la PolHa Varese, il club che da oltre quarant’anni allena e prepara atleti con disabilità e che a ogni edizione delle Paralimpiadi mette in campo (o in pista, o in piscina) diversi propri tesserati. A rappresentare la società in quel di Milano è stata la presidente Daniela Colonna Preti che ha ricordato come lo sport rappresenti molto più di una pratica agonistica: è un percorso di inclusione, autonomia e benessere psicologico, capace di offrire ai ragazzi opportunità concrete di partecipazione e crescita. L’attività della polisportiva è infatti orientata a dimostrare ogni giorno che lo sport è una possibilità reale per tutti.
Insieme a Colonna Preti, che fu anche ultima tedofora nella serata in cui la fiamma olimpica attraversò Varese, è salito sul palco anche Gabriele Lanza, azzurro di para ice hockey, disciplina tra le più spettacolari dei Giochi invernali. Lanza ha raccontato il proprio percorso personale e il ruolo fondamentale dello sport nel suo recupero dopo un grave incidente avvenuto quando aveva 11 anni. Nel suo intervento ha spiegato come l’attività sportiva lo abbia aiutato a ripartire non solo dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale, grazie alla forza della routine e dell’allenamento.«Per chi vive una disabilità l’autonomia è tutto. L’assistenzialismo ha un costo, mentre l’autonomia restituisce dignità e qualità della vita. Ricerca, tecnologia e sport possono davvero aiutare le persone a vivere una vita piena e attiva».
Il talk ha riunito istituzioni, ricerca scientifica, industria biomedicale e mondo dello sport per discutere di come neuroscienze, tecnologia e innovazione stiano cambiando il concetto di recupero funzionale e di ritorno all’attività fisica. Ad aprire l’incontro è stato Andrea Donnini, presidente della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB), che ha sottolineato il ruolo della ricerca applicata allo sport.
Il ruolo della tecnologia nella gestione del dolore è stato al centro dell’intervento della dottoressa Caterina Lande, dirigente di Theras: «Il dolore è un segnale di allarme del corpo. Quando diventa cronico può trasformarsi in una vera e propria malattia e avere un impatto significativo sulla vita quotidiana delle persone. La riduzione dell’attività fisica genera spesso un circolo vizioso che peggiora progressivamente la qualità della vita. Oggi però le neuroscienze e le tecnologie di neurostimolazione permettono di interrompere questo meccanismo e aiutare le persone a tornare a una vita attiva».
Infine Fred Morini, osteopata, fisioterapista e psicologo, già ciclista professionista e oggi membro dello staff della Nazionale italiana di ciclismo, che ha evidenziato l’importanza crescente del monitoraggio continuo della vita dell’atleta, dentro e fuori dal campo, e dell’analisi dei dati per comprendere meglio il funzionamento del corpo e prevenire gli infortuni.
COLONNA PRETI A VARESENEWS – Nel video sottostante, l’intervista del nostro Francesco Mazzoleni a Daniela Colonna Preti, ospite della trasmissione “La Materia del giorno” in un episodio dedicato proprio alle Paralimpiadi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Bruno Paolillo su Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.