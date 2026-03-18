Daniele Ceriani di Uboldo campione alla “Ruota della fortuna”: apre la busta da 200mila euro

Daniele Ceriani continua a stupire e a vincere. Il 22enne di Uboldo si è confermato campione de La Ruota della Fortuna anche nella puntata di martedì 17 marzo, portando a casa un premio da 200mila euro e consolidando un percorso televisivo già straordinario.

Una seconda vittoria da record

Dopo il successo della prima puntata, Daniele è tornato in studio dimostrando ancora una volta prontezza e abilità. Tra manche combattute e sfide serrate con gli avversari, il giovane è riuscito ad arrivare nuovamente alla fase finale, la Ruota delle Meraviglie.

Qui, con il tema “Nello spazio”, ha risolto correttamente due tabelloni, guadagnandosi la possibilità di scegliere la busta decisiva.

La scelta vincente

Seguendo anche il consiglio della fidanzata Giulia, Daniele ha scelto la busta numero 3. Un momento di grande tensione, sottolineato anche dal conduttore Gerry Scotti: «Faccio una previsione. Secondo me ci pensa ma non la cambia. Non si può tirare la coda alla fortuna. Secondo me non la cambia. Come si fanno a cambiare 200mila euro».

Una previsione azzeccata: il concorrente ha mantenuto la sua scelta e, una volta aperta la busta, ha scoperto il premio massimo da 200mila euro. Subito dopo è corso ad abbracciare la fidanzata, presente in studio.

Da Uboldo alla tv

Originario di Uboldo, Daniele è uno studente di filologia moderna. Il suo percorso nel programma era iniziato solo il giorno prima, lunedì 16 marzo, quando era diventato campione vincendo una Fiat Panda ibrida, un anno di spesa e un montepremi complessivo di 20mila euro.

In due puntate consecutive, il giovane ha quindi accumulato vincite importanti, diventando uno dei protagonisti più sorprendenti di questa edizione del quiz.