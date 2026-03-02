Danilo Sollazzo carabina d’oro: il campione di Casorate Sempione sul tetto d’Europa
Trionfo dell'azzurro agli Europei 10 metri in Armenia. Battuto lo svedese Lindgren in un finale al cardiopalma: è nuovo record italiano
L’Europa del tiro a segno parla varesino. Nella seconda giornata di finali dei Campionati Europei 10 metri, in corso al Karen Demirchyan Sport and Concert Complex di Yerevan, in Armenia, un infallibile Danilo Dennis Sollazzo ha conquistato la medaglia d’oro nella carabina maschile ad aria compressa. (foto Coni)
Per il ventitreenne di Casorate Sempione, si tratta del secondo titolo continentale in carriera, dopo l’affermazione del giugno 2023 agli European Games di Cracovia. Un successo che conferma il talento cristallino dell’azzurro, già argento mondiale al Cairo nel 2022 e quinto classificato alle Olimpiadi di Parigi 2024.
Una finale da record
Il fuoriclasse varesino ha dominato la scena sin dalle sei serie preliminari, dove ha staccato il pass per la finale con il punteggio più alto del lotto (635.9). Nell’atto conclusivo riservato ai migliori otto tiratori, Sollazzo ha ingaggiato un testa a testa serratissimo con lo svedese Victor Lindgren, argento olimpico a Châteauroux.
La sfida si è decisa all’ultimo colpo: Sollazzo ha chiuso con uno score di 252.8, siglando il nuovo primato nazionale di finale e superando l’avversario svedese (fermo a 252.4) per soli quattro decimi di punto. Il podio è stato completato dal norvegese Ole Martin Halvorsen, medaglia di bronzo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.