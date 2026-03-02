Danilo Sollazzo carabina d’oro: il campione di Casorate Sempione sul tetto d’Europa

L’Europa del tiro a segno parla varesino. Nella seconda giornata di finali dei Campionati Europei 10 metri, in corso al Karen Demirchyan Sport and Concert Complex di Yerevan, in Armenia, un infallibile Danilo Dennis Sollazzo ha conquistato la medaglia d’oro nella carabina maschile ad aria compressa. (foto Coni)

Per il ventitreenne di Casorate Sempione, si tratta del secondo titolo continentale in carriera, dopo l’affermazione del giugno 2023 agli European Games di Cracovia. Un successo che conferma il talento cristallino dell’azzurro, già argento mondiale al Cairo nel 2022 e quinto classificato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Una finale da record

Il fuoriclasse varesino ha dominato la scena sin dalle sei serie preliminari, dove ha staccato il pass per la finale con il punteggio più alto del lotto (635.9). Nell’atto conclusivo riservato ai migliori otto tiratori, Sollazzo ha ingaggiato un testa a testa serratissimo con lo svedese Victor Lindgren, argento olimpico a Châteauroux.

La sfida si è decisa all’ultimo colpo: Sollazzo ha chiuso con uno score di 252.8, siglando il nuovo primato nazionale di finale e superando l’avversario svedese (fermo a 252.4) per soli quattro decimi di punto. Il podio è stato completato dal norvegese Ole Martin Halvorsen, medaglia di bronzo.