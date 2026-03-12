Davide Van De Sfroos in concerto a Saronno: folk e orchestra nel tour 2026

A Saronno arriva il nuovo progetto musicale di Davide Van De Sfroos. Il cantautore lariano sabato 14 marzo alle 20,45 porterà al Teatro Giuditta Pasta il tour “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”, uno spettacolo che unisce il suo storico repertorio a una nuova dimensione orchestrale. Accanto ai musicisti che lo accompagnano da anni ci sarà infatti una piccola orchestra, la “Folkestra”, pensata per dare nuove sfumature sonore alle sue canzoni e trasformare i concerti in un viaggio tra folk e sinfonia.

Una luce diversa

Dopo il successo del tour estivo e dei grandi eventi all’aperto, Van De Sfroos ha scelto i teatri per questo nuovo capitolo del suo percorso artistico. L’idea è quella di creare uno spettacolo più raccolto ma allo stesso tempo ricco dal punto di vista musicale.

«Questo tour è un modo per riscoprire le mie canzoni in una luce diversa, con nuovi colori e nuovi respiri. La Folkestra porta con sé l’energia e la profondità del suono collettivo, ma resta fedele allo spirito delle storie che abbiamo sempre raccontato insieme al pubblico» dice Davide Van De Sfroos.

Il tour attraverserà alcuni dei teatri più importanti del Nord Italia, proponendo una rilettura delle ballate e dei racconti che hanno segnato la carriera dell’artista.

Oltre vent’anni di carriera

Davide Van De Sfroos, nome d’arte di Davide Bernasconi, è considerato uno dei principali esponenti del folk rock italiano. In oltre vent’anni di attività ha costruito un rapporto molto forte con il pubblico grazie a concerti sempre molto partecipati e a dischi che hanno venduto complessivamente circa 350mila copie.

La sua musica mescola la tradizione italiana con influenze celtiche, country, reggae e rock, mentre i testi alternano l’italiano al particolare dialetto della Tremezzina, sul lago di Como, scenario di molte delle storie raccontate nelle sue canzoni.

Il suo percorso discografico da solista comprende album come “Brèva & Tivàn”, “…e semm partii”, “Akuaduulza”, “Pica!” e “Yanez”, disco che ha accompagnato la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove sfiorò il podio con un quarto posto.

Un repertorio che torna a vivere

Negli ultimi anni l’artista ha celebrato i 25 anni di carriera solista con la raccolta “Van De Best”, che riunisce 49 brani pubblicati tra il 1999 e il 2015 e reincisi per essere riproposti al pubblico.

Il tour “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026” porterà ora queste canzoni in una nuova veste, con arrangiamenti pensati per esaltare il lato narrativo e poetico della sua musica. (foto di Raffaele Della Pace)