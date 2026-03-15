Di Battista a Gallarate racconta le guerre di oggi, attacca la politica e abbraccia Iacchetti

L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato protagonista venerdì 13 marzo al Teatro Condominio di Gallarate con il monologo tratto dal suo libro Scomode verità. Davanti a una platea attenta ha parlato delle guerre contemporanee, dal Vietnam all’Ucraina, fino a Gaza e al Medio Oriente, criticando quella che ha definito una «narrazione bellicista» costruita su menzogne e silenzi.

Durante l’incontro Di Battista ha espresso giudizi molto critici sulla politica internazionale e sul ruolo dell’Italia, che a suo avviso sarebbe oggi subordinato agli Stati Uniti e alle posizioni di Israele. Non sono mancate le critiche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusata di aver cambiato posizione sulla causa palestinese.

Nel corso della serata sono arrivati anche interventi su politica italiana e attualità, con frecciate ad altri leader politici e riflessioni su temi come giustizia, Movimento 5 Stelle e immigrazione.

Tra il pubblico era presente anche Enzo Iacchetti, accolto da un lungo applauso. Il conduttore televisivo ha definito Di Battista «un uomo di grande coraggio», ringraziandolo per il suo impegno e per le posizioni espresse pubblicamente.