Diciotto formazioni di Esordienti in campo nell’Hub del Sempione Tournament

Si scaldano i motori a Gallarate e dintorni per uno dei tornei giovanili di alto profilo che andranno in scena nella nostra provincia durante il weekend pasquale. Tra giovedì 2 e domenica 5 aprile si disputerà la terza edizione dell’Hub del Sempione Tournament: in campo 18 squadre di basket con giocatori di categoria Esordienti (nati nel 2014) suddivise in quattro gironi per un totale di 64 partite.

Il torneo si articola su quattro diversi impianti tra i comuni su cui abitualmente lavora l’Hub del Sempione, struttura sportiva che comprende sette club e che vanta circa mille tesserati (tra minibasket, giovanili e attività senior). La palestra di via Sottocosta a Gallarate ospiterà sia le partite di girone sia la fase finale in programma nella giornata di Pasqua; gli incontri precedenti saranno disputati anche alla “Pastorelli” di Casorate Sempione, alla “Schizzarotto” di Cavaria con Premezzo e alla palestra delle scuole “Manzoni” di Cardano al Campo.

Per mettere in risalto i valori dello sport – morali prima ancora che tecnici – il regolamento prevede anche due premi speciali: il premio Squadra Fair Play e il premio Miglior Giocatore. «Siamo felici di ospitare le squadre della terza edizione del nostro torneo a ringraziamo tutte le società che hanno risposto all’invito oltre che i partner e tutto lo staff» dice Thomas Valentino, presidente dell’Hub del Sempione.

«Faccio il mio più sincero in bocca al lupo a tutti i ragazzi che scenderanno in campo – spiega il direttore generale dell’Hub, Francesco Fogato – con l’augurio che questo torneo possa regalare loro momenti di crescita, nuove esperienze e amicizie che vadano oltre il campo da gioco».

I GIRONI

Girone A: Hub del Sempione, MBA Bassano del Grappa, Oleggio Basket, International Basket Imola, Ardens Sedriano.

Girone B: Lussana Basket, CAT Vigevano, Future Basket Lodigiano, Varese Basketball.

Girone C: Virtus Cermenate, Roosters Parabiago, Basket Seriana, Olimpia Roma, Olimpia Milano.

Girone D: Varese Academy, Basket Academy Ticino, Arona Basket, Herons Martesana.