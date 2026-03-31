Varese News

Varese Laghi

Via Francisca del Lucomagno

Dieci anni della Via Francisca: invito a partecipare all’ultima tappa verso Pavia

Giovedì 2 aprile il tratto conclusivo da Bereguardo al capoluogo pavese: ritrovo al Castello Visconteo e arrivo a San Pietro in Ciel d’Oro

generica

Si chiudono a Pavia le celebrazioni per i dieci anni della Via Francisca del Lucomagno. Giovedì è in programma l’ultima tappa del cammino partito da Lavena Ponte Tresa, con un invito aperto a chi desidera partecipare anche solo al tratto finale.

CLICCA QUI per iscriverti

Il percorso si sviluppa da Bereguardo a Pavia per circa 16 chilometri. Il ritrovo è fissato alle 10.15 al Castello Visconteo di Bereguardo, sede del Comune, dove è previsto un breve saluto con le autorità prima della partenza.

Il gruppo si metterà quindi in cammino verso Pavia, lungo l’ultimo tratto dell’itinerario che collega il territorio varesino alla Via Francigena. L’arrivo è previsto intorno alle 15 alla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro.

Alle 16.15 è in programma un incontro istituzionale in Comune a Pavia con il sindaco e le autorità, che segnerà la conclusione ufficiale dell’iniziativa per il decennale.

Chi intende partecipare può raggiungere direttamente Bereguardo. La distanza ridotta tra Bereguardo e Pavia consente di organizzare facilmente il recupero delle auto al termine della tappa.

CLICCA QUI per iscriverti

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.