Dieci anni della Via Francisca: invito a partecipare all’ultima tappa verso Pavia
Giovedì 2 aprile il tratto conclusivo da Bereguardo al capoluogo pavese: ritrovo al Castello Visconteo e arrivo a San Pietro in Ciel d’Oro
Si chiudono a Pavia le celebrazioni per i dieci anni della Via Francisca del Lucomagno. Giovedì è in programma l’ultima tappa del cammino partito da Lavena Ponte Tresa, con un invito aperto a chi desidera partecipare anche solo al tratto finale.
Il percorso si sviluppa da Bereguardo a Pavia per circa 16 chilometri. Il ritrovo è fissato alle 10.15 al Castello Visconteo di Bereguardo, sede del Comune, dove è previsto un breve saluto con le autorità prima della partenza.
Il gruppo si metterà quindi in cammino verso Pavia, lungo l’ultimo tratto dell’itinerario che collega il territorio varesino alla Via Francigena. L’arrivo è previsto intorno alle 15 alla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro.
Alle 16.15 è in programma un incontro istituzionale in Comune a Pavia con il sindaco e le autorità, che segnerà la conclusione ufficiale dell’iniziativa per il decennale.
Chi intende partecipare può raggiungere direttamente Bereguardo. La distanza ridotta tra Bereguardo e Pavia consente di organizzare facilmente il recupero delle auto al termine della tappa.
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