Dieci anni della Via Francisca: quarta tappa tra Olona, accoglienza e cammino lento

Prosegue il cammino per i dieci anni della Via Francisca del Lucomagno e, dopo le prime tre giornate, i quattro pellegrini hanno raggiunto Castellanza nel pomeriggio di lunedì 30 marzo, al termine della quarta tappa partita da Castiglione Olona.

Sono arrivati spumeggianti e felici, con l’entusiasmo di chi sta vivendo un’esperienza intensa fatta di chilometri, incontri e condivisione. Partiti lo scorso 27 marzo da Lavena Ponte Tresa, continuano a percorrere la via che quest’anno celebra il suo decennale, accompagnati dalla guida Neven Adzaip.

Il gruppo è eterogeneo: c’è chi ha alle spalle diversi cammini, anche insieme allo stesso Adzaip, e chi invece ha scelto di unirsi solo per qualche giorno. Differenze che lungo il percorso si annullano, lasciando spazio a una dimensione comune fatta di passo lento, attenzione e scoperta. È proprio questa la cifra della Via Francisca: un modo di attraversare il territorio che mette al centro il tempo e le relazioni.

La tappa da Castiglione Olona a Castellanza si sviluppa per circa 15 chilometri lungo la valle dell’Olona, seguendo in parte il corso del fiume tra tratti naturalistici, piste ciclopedonali e aree più urbanizzate. Un itinerario che consente di riscoprire un paesaggio familiare ma spesso poco osservato, che acquista valore se attraversato con lentezza.

Durante il percorso i pellegrini si sono fermati a pranzo ai Calimali, dove ad accoglierli c’era la presidente, in un altro momento di incontro con le realtà del territorio che accompagnano il cammino.

All’arrivo a Castellanza i pellegrini sono stati accolti in Comune dalla sindaca, insieme a Flavio Castiglioni, presidente del Parco Alto Milanese, e a una rappresentanza del Cai Varese.

Con loro anche Michele e Rosalba del “Piccolo Mondo Antico”, realtà che da sempre offre accoglienza lungo la Via Francisca e che anche in questa occasione ha ospitato i pellegrini per la notte.

Tappa dopo tappa, il cammino verso Pavia continua così a raccontare non solo un itinerario, ma una comunità in movimento, che nella Via Francisca trova un’occasione concreta di incontro, valorizzazione del territorio e turismo lento.

Il cammino prosegue per chi volesse partecipare anche solo a una giornata di cammino, è possibile unirsi al gruppo prenotando la propria tappa (CLICCA QUI per iscriverti)