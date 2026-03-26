Dieci anni in cammino: la Via Francisca del Lucomagno festeggia il suo anniversario

Un decennio di passi, zaini in spalla e riscoperta del territorio. La Via Francisca del Lucomagno celebra nel 2026 il suo decimo anniversario dalla prima percorrenza ufficiale, e lo fa con un’iniziativa che coinvolge istituzioni, pellegrini e cittadini lungo i 135 chilometri del tracciato lombardo.

L’itinerario, che collega il confine svizzero a Pavia innestandosi poi sulla Via Francigena, è diventato in questi anni un simbolo del turismo lento e sostenibile, capace di unire parchi naturali e beni UNESCO come il Sacro Monte di Varese e il Monastero di Torba.

Un pellegrinaggio di sette tappe

Per celebrare la ricorrenza, un gruppo organizzato di pellegrini attraverserà l’intero percorso in sette giornate, partendo venerdì 27 marzo da Lavena Ponte Tresa. L’iniziativa è aperta a chiunque voglia unirsi, anche solo per una singola tappa, condividendo l’esperienza del cammino.

Il momento clou per la città giardino sarà domenica 29 marzo. La terza tappa partirà dal Sacro Monte alle 8:30 per raggiungere il centro città: alle ore 10:30, i pellegrini saranno accolti ufficialmente nel Salone Estense di via Sacco per un incontro istituzionale con l’amministrazione comunale.

Il valore del cammino: territorio e ospitalità

Alla presentazione dell’evento, Ferruccio Maruca (presidente dell’associazione In cammino – La Via Francisca del Lucomagno) ha evidenziato come il progetto abbia creato una rete solida tra gli enti locali. Un concetto ribadito dalla vicesindaca di Varese, Ivana Perusin: «I cammini sono uno strumento meraviglioso per valorizzare borghi e bellezze storiche, promuovendo nuovi modelli di ospitalità e una fruizione più consapevole del nostro patrimonio».

Presenti al lancio dell’iniziativa anche il sindaco Davide Galimberti, il primo cittadino di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino e i rappresentanti dei comuni di Abbiategrasso e Pavia, a conferma della dimensione sovracomunale del percorso.

Il sindaco Galimberti: «Dieci anni di passione e visione»

Durante la presentazione delle iniziative, il sindaco di Varese Davide Galimberti ha voluto rendere omaggio a chi, dieci anni fa, ha creduto in un progetto che sembrava una sfida ambiziosa: «Sono stati dieci anni di passione di persone che hanno creduto fortemente a questo percorso — ha dichiarato il primo cittadino —. Penso a Ferruccio Maruca, ma è doveroso citare anche Marco Giovannelli, che è stato un grande sponsor fin dall’inizio, insieme ai tantissimi volontari che si sono avvicinati nel tempo».

Per Galimberti, la Via Francisca non è solo un sentiero, ma una chiave di lettura diversa della nostra regione: «È un’occasione per vivere in maniera differente un contesto urbanizzato. La Lombardia ha questa alternanza unica tra zone antropizzate e aree naturalistiche di grande pregio. Siamo felici di celebrare questo decennale, ma soprattutto di rilanciare l’itinerario: i singoli territori lo reputano ormai un luogo fondamentale di promozione e valorizzazione. Un grazie va agli amici del cammino, alle istituzioni e ai media che lo promuovono costantemente».

I numeri: una crescita esponenziale

A tracciare il bilancio di questo primo decennio è stato Ferruccio Maruca, presidente dell’associazione “In cammino – La Via Francisca del Lucomagno”, che ha mostrato dati in costante ascesa. «Siamo partiti in 40/50, poi siamo cresciuti con 200-300 camminatori e, nonostante lo stop forzato del Covid, la ripresa è stata significativa — ha spiegato Maruca —. L’anno scorso abbiamo registrato circa 400 pellegrini che hanno percorso l’intera tratta consecutivamente, ma se consideriamo chi la percorre a tappe, secondo le proprie disponibilità, superiamo ampiamente quota mille».

Numeri che lievitano ulteriormente se si includono le attività collaterali: «Tra serate, incontri e giornate per le famiglie organizzate con Alfa, abbiamo oltre mille persone che si interfacciano con il percorso. È una realtà viva: chi non conosce la Lombardia resta folgorato. Pensa di trovare solo industrie e si ritrova immerso in due siti UNESCO, borghi come Castiglione Olona e parchi dal valore naturalistico immenso come il Campo dei Fiori e il Parco del Ticino».

Come partecipare

La partecipazione alle tappe celebrative è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite il modulo online ufficiale o consultando il sito laviafrancisca.org.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI-D_MyNIFI1ZrD3j4fe0szrMNHqsYWjpz3mK_khiKUzHPhw/viewform

Tappe e programma

1° Tappa | Lavena – Ganna | Venerdì 27 Marzo

Ore 9:00 Varese partenza in Bus per Lavena Ponte Tresa

Ore 10:15 Lavena Ponte Tresa – Rimessa del Tram – Incontro istituzionale – Consegna credenziali

Pranzo al Parco dell’Argentera.

17:30 Ganna – Badia di San Gemolo Incontro istituzionale.

2° Tappa | Ganna – Sacro Monte | Sabato 28 Marzo

Partenza ore 9:00

Ore 10:30 Brinzio – Sede Parco Campo dei Fiori – Incontro istituzionale

Pranzo libero

Ore 15:00 Arrivo al Sacro Monte – visita punti d’interesse

3° Tappa | Sacro Monte – Castiglione | Domenica 29 Marzo

Partenza ore 8:30

Ore 10:30 Palazzo Estense – Incontro istituzionale

Pranzo a Morazzone – Incontro Istituzionale

Arrivo all’ostello ore 16:00.

Ore 17:00 Castiglione Olona – Palazzo Branda Incontro istituzionale

4° Tappa | Castiglione – Castellanza | Lunedì 30 Marzo

Partenza ore 9:00

Ore 13.00 Pranzo al ‘Approdo dei Calimali’ – Incontro istituzionale

Ore 17:30 Castellanza Comune – Incontro istituzionale

5° Tappa | Castellanza – Castelletto di Cuggiono | Martedì 31 Marzo

Partenza ore 9:00

Ore 12:00 Buscate Comune – Incontro Istituzionale – pranzo

Ore 16:00 Cuggiono Comune – Incontro Istituzionale

6° Tappa | Castelletto di Cuggiono – Morimondo | Mercoledì 1 Aprile

Partenza ore 9:00

Pranzo a Robecco sul Naviglio.

Ore 15:00 Abbiategrasso Castello Visconteo – Incontro istituzionale

Ore 17:30 Morimondo – Sala dell’Abbazia – Incontro istituzionale

Visita Abbazia

7° Tappa | Morimondo – Pavia | Giovedi 2 Aprile

Partenza ore 8:30

Ore 10:00 Bereguardo Comune – Incontro istituzionale

Ore 11:00 Torre d’Isola – Incontro Sindaco – Pranzo

Ore 16:00 Pavia Comune Incontro istituzionale

Ore 17:00 San Pietro in Ciel d’Oro – Consegna dei Testimonium – Rientro

Tutti i dettagli sul sito https://www.laviafrancisca.org/