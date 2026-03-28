Dieci biciclette donate dalla Ercole Comerio alla residenza LIUC per pedalare sulla “Move On” di Castellanza
Le biciclette sono state donate in occasione dell’inaugurazione della pista ciclopedonale “Move On” di Castellanza
Dieci biciclette mountain bike sono state donate oggi, sabato 28 marzo, dalla Comerio Ercole Spa di Busto Arsizio/Castellanza alla Residenza della LIUC – Università Cattaneo, in occasione dell’inaugurazione della pista ciclopedonale “Move On” di Castellanza. «Questo gesto – commenta Riccardo Comerio, Presidente del gruppo Comerio Ercole 1885 SB e Presidente della LIUC – è nel solco delle azioni del bilancio di sostenibilità ESG aziendale che da anni investe sul futuro dei giovani».
Per a Roberto Grassi, AD di LIUC è «Un segno concreto di adesione per questo importante progetto avviato in Università e denominato LIUC BIKE. Le biciclette saranno utilizzate dai nostri studenti che alloggiano in Residenza per i loro spostamenti quotidiani. Un’iniziativa nata e condivisa con un gruppo di studenti “fuori sede” della Residenza e che va nella direzione di una mobilità dolce e sostenibile, tema che all’Università sta a cuore. LIUC ha contribuito anche economicamente con 100mila euro alla realizzazione del progetto provinciale Move On».
Una camminata a Castellanza per inaugurare “Move On”: la ciclabile della Milano–Svizzera
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