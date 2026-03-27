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Gallarate/Malpensa

Diramazione Gallarate-Gattico, annullata la chiusura verso la A8

Confermata invece stanotte la chiusura del tratto verso Castelletto Ticino per ispezione delle gallerie "Riviera" e "Dorbié"

lavori autostrada strada notte

Autostrade per l’Italia ha annullato la chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la A8 Milano-Varese sulla Diramazione Gallarate-Gattico, che era inizialmente prevista dalle 22 di venerdì 27 alle 6 di sabato 28 marzo.

Confermata invece la chiusura nella direzione opposta: dalle 24 alle 6 di sabato 28 marzo sarà interdetto il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie “Riviera” e “Dorbié”. La stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

Dopo l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, chi è diretto verso la A26 dovrà percorrere la SS33 del Sempione in direzione Gravellona Toce e la SS32 per poi rientrare sulla Diramazione alla stazione di Castelletto Ticino. Chi deve entrare in autostrada verso la A26 potrà farlo dalla stazione di Castelletto Ticino, mentre per chi è diretto verso la A8 Milano-Varese l’alternativa sarà entrare a Besnate.

Per informazioni aggiornate sulla viabilità è possibile consultare l’app “Autostrade per l’Italia”, il sito autostrade.it, seguire i collegamenti su RTL102.5, Rai Isoradio, Canale5 e La7, oppure chiamare il call center al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

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Pubblicato il 27 Marzo 2026
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