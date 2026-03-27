Diramazione Gallarate-Gattico, annullata la chiusura verso la A8
Confermata invece stanotte la chiusura del tratto verso Castelletto Ticino per ispezione delle gallerie "Riviera" e "Dorbié"
Autostrade per l’Italia ha annullato la chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la A8 Milano-Varese sulla Diramazione Gallarate-Gattico, che era inizialmente prevista dalle 22 di venerdì 27 alle 6 di sabato 28 marzo.
Confermata invece la chiusura nella direzione opposta: dalle 24 alle 6 di sabato 28 marzo sarà interdetto il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie “Riviera” e “Dorbié”. La stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
Dopo l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, chi è diretto verso la A26 dovrà percorrere la SS33 del Sempione in direzione Gravellona Toce e la SS32 per poi rientrare sulla Diramazione alla stazione di Castelletto Ticino. Chi deve entrare in autostrada verso la A26 potrà farlo dalla stazione di Castelletto Ticino, mentre per chi è diretto verso la A8 Milano-Varese l’alternativa sarà entrare a Besnate.
Per informazioni aggiornate sulla viabilità è possibile consultare l’app “Autostrade per l’Italia”, il sito autostrade.it, seguire i collegamenti su RTL102.5, Rai Isoradio, Canale5 e La7, oppure chiamare il call center al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Vezio su Ex Aermacchi Varese: lavori, vincoli, futuro. Ecco lo stato reale del cantiere e i prossimi passi
Guido30 su Lo sfogo di una madre di Gavirate: "È vietato giocare nei boschi?"
Antonio Siniscalchi su Il vento abbatte un enorme albero su via Caracciolo a Varese: strada chiusa
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.