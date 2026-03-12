Domenica 15 marzo torna il Mercatino del collezionismo e dell’usato di Saronno, con le sue bancarelle di oggetti antichi, dischi, fumetti e rarità che ogni terza domenica del mese attirano centinaia di curiosi, collezionisti e appassionati di vintage.

L’appuntamento con l’iniziativa – promossa e organizzata dalla Pro loco di Saronno – è come sempre in piazza Mercato e via Pagani dalle 8 alle 16.

Per informazioni o per partecipare come espositori inviare un messaggio Whatsapp al numero 391 3950237.