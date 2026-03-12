Domenica 15 marzo torna il Mercatino del collezionismo e dell’usato di Saronno
L'appuntamento è in piazza Mercato e via Pagani dalle 8 alle 16. Organizza la Pro loco di Saronno
Domenica 15 marzo torna il Mercatino del collezionismo e dell’usato di Saronno, con le sue bancarelle di oggetti antichi, dischi, fumetti e rarità che ogni terza domenica del mese attirano centinaia di curiosi, collezionisti e appassionati di vintage.
L’appuntamento con l’iniziativa – promossa e organizzata dalla Pro loco di Saronno – è come sempre in piazza Mercato e via Pagani dalle 8 alle 16.
Per informazioni o per partecipare come espositori inviare un messaggio Whatsapp al numero 391 3950237.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.