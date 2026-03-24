Domenica 29 marzo, concerto di primavera a Morazzone

Protagonisti del concerto saranno il baritono Antonio Pugliano e il pianista Silvano Scaltritti

Un pomeriggio all’insegna della musica e della condivisione: è quello in programma a Morazzone domenica 29 marzo alle ore 17.30, quando la Sala Polivalente di via XXVI Agosto 6 ospiterà il

CONCERTO DI PRIMAVERA

organizzato dal Comune.

L’iniziativa si propone come un momento culturale aperto a tutta la cittadinanza, con un programma musicale capace di unire qualità artistica e atmosfera accessibile. Protagonisti del concerto saranno il baritono Antonio Pugliano e il pianista Silvano Scaltritti, affiancati da altri artisti a sorpresa che contribuiranno a rendere il pomeriggio ancora più ricco e coinvolgente.

La scelta di proporre un concerto primaverile non è casuale: la musica diventa infatti occasione per celebrare la nuova stagione, creando un momento di incontro e partecipazione per la comunità.

L’evento sarà a ingresso libero, permettendo a tutti di partecipare senza prenotazione. Al termine del concerto è previsto anche un momento conviviale con aperitivo, per prolungare l’esperienza e favorire l’incontro tra pubblico e artisti.

Un appuntamento semplice ma curato, che unisce musica dal vivo, socialità e valorizzazione degli spazi del territorio: Morazzone invita così cittadini e appassionati a trascorrere insieme un pomeriggio di primavera all’insegna della cultura.