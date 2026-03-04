Domenica di visite e fotografia al Panperduto di Somma Lombardo

L’acqua del Ticino torna a fare da sfondo alle iniziative che segnano l’arrivo della bella stagione. Il prossimo 22 marzo, il complesso del Panperduto a Somma Lombardo ospita una giornata ricca di appuntamenti che spaziano dall’artigianato alla cultura, offrendo la possibilità di scoprire uno degli snodi idraulici più significativi del territorio.

Il cuore dell’evento è rappresentato dal mercatino di primavera, dove gli espositori locali saranno presenti con le loro creazioni dalle 10 alle 17. All’interno della programmazione, i mercatini artigianali offrono uno spaccato delle produzioni manuali della zona, integrandosi nel contesto architettonico delle dighe. Il bar della struttura resterà operativo per l’intera giornata, garantendo il servizio dalle 8 alle 18.

Per chi desidera approfondire la storia e il funzionamento del sito, è stata organizzata una visita guidata che avrà inizio alle 10:30. Per partecipare a questo momento è necessaria la prenotazione telefonica al numero 0331 259 752. Oltre al percorso didattico, gli spazi ospiteranno la proposta culturale di DoraMari’DeRosa, definita nel materiale di presentazione come «fotografa per passione». La sua mostra fotografica sarà visitabile durante tutta la giornata, arricchendo l’offerta espositiva della manifestazione.