Domenica la benedizione delle moto e la sfilata per le vie del paese con il Moto Club Origgio

Domenica 29 marzo messa, benedizione e sfilata per le vie del paese con il Moto Club cittadino

Torna a Origgio uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle due ruote. Domenica 29 marzo il Moto Club Origgio organizza la tradizionale benedizione delle moto e dei motociclisti, una giornata che unisce passione, comunità e momento religioso.

L’iniziativa – che era prevista per il 15 marzo ma poi rimandata per maltempo – prenderà il via alle 10.15 con il ritrovo presso la sede del Moto Club, in piazza XXV Aprile. Da lì i partecipanti si sposteranno per la messa delle 11 nella chiesa parrocchiale, al termine della quale è prevista la benedizione dei centauri e dei loro mezzi.

A seguire, intorno alle 12, è in programma una sfilata per le vie del paese, che porterà moto e scooter nel cuore di Origgio, prima del rientro alla sede del Moto Club per un momento conviviale con rinfresco.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti i possessori di moto, motorini e scooter, senza distinzioni.

(nella foto un momento della benedizione 2025, tratta dalla pagina Facebook del Motoclub Origgio)