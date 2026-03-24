Donald Trump, il “Dark Horse” che ha cambiato il mondo: Mauro della Porta Raffo a Luino

L’appuntamento è per sabato 28 marzo alle ore 18.00 a Palazzo Verbania: un viaggio tra le pieghe della politica americana tra analisi storiche e ospiti

Che lo si consideri un genio della rottura o un eccentrico “crank”, Donald Trump rimane la figura che ha rimescolato in modo irreversibile le carte della politica mondiale. Non un militare, non un politico di carriera, ma un imprenditore capace di rovesciare il tavolo del “World Order”. Proprio a questa figura così divisiva e complessa è dedicato l’ultimo saggio di Mauro della Porta Raffo, saggista e Presidente Onorario della Fondazione Italia–USA, dal titolo: “DONALD TRUMP – le origini, i trascorsi, l’oggi, il futuro“ (ARCA Edizioni).

La cornice di Palazzo Verbania a Luino ospiterà, sabato 28 marzo alle ore 18.00, la presentazione ufficiale del volume. L’incontro, organizzato dal Lions Club Luino con il patrocinio del Comune, promette di essere molto più di una semplice presentazione editoriale: sarà un dibattito a più voci per analizzare l’ascesa del primo vero “dark horse” della storia americana contemporanea.

Per sviscerare i contenuti del libro e le mille sfaccettature del personaggio Trump, l’autore sarà affiancato da un gruppo di relatori provenienti dal mondo del giornalismo, dell’economia e della cultura: Irene Affede Di Paola, ssinologa, per approfondire il rapporto USA-Cina; Maurizio Cabona, critico cinematografico, per leggere Trump come fenomeno pop e mediatico; Gianfranco Fabi, già vicedirettore de Il Sole 24 Ore, per l’analisi economica; Franco Ferraro: autore e conduttore di SKY Seven; Marco Giovannelli e Michele Mancino direttore e vice di Varesenews; Maurizio Minchella, editore del saggio; Memo Remigi: Il celebre cantautore, che porterà un tocco di arte e sensibilità al dibattito.