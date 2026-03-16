Donazioni di sangue: per Avis Medio Varesotto il 2025 è stato un anno record con 8575 iscritti

Numeri in crescita e uno sguardo proiettato al futuro: è il bilancio che emerge dall’assemblea annuale di Avis Sovracomunale Medio Varesotto, svoltasi sabato 14 marzo a Solbiate Arno, ospitata dall’Avis locale in occasione del suo sessantesimo anniversario. I lavori si sono tenuti presso lo spazio LaMensa Carabelli, che ha accolto i rappresentanti delle 22 Avis comunali coordinate dalla Sovracomunale.

I dati presentati non riguardano l’intera provincia di Varese, bensì esclusivamente i donatori che afferiscono al Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Circolo di Varese, con cui la Sovracomunale collabora costantemente per garantire la continuità nelle donazioni.

I numeri del 2025: oltre il pre-Covid

A fine 2025 il totale dei donatori ha raggiunto quota 8.575, con 708 nuovi iscritti nell’arco dell’anno. Il dato è particolarmente significativo se letto in prospettiva storica: nel 2019, anno di riferimento pre-pandemia, i donatori erano 8.175; nel 2022, nel pieno delle difficoltà post-Covid, erano scesi a 7.976. Il 2025 segna quindi un recupero completo e un nuovo massimo.

Anche le donazioni effettive registrano un risultato di rilievo: nel corso del 2025 ne sono state eseguite 11.920, portando il totale cumulato dal gennaio 1999 a 317.291 donazioni.

«Un numero importante – sottolinea Aldo Cardani, presidente di Avis Sovracomunale Medio Varesotto – che ci porta a dire grazie altrettante volte a tutte le persone che, con il loro gesto gratuito, anonimo e periodico, rappresentano il cuore del nostro sistema donazionale e testimoniano un vissuto di solidarietà ed uno stile di vita prosociale».

Il Punto Accoglienza e la sfida dei volontari

Accanto alle buone notizie sui dati, l’assemblea ha affrontato anche un tema di preoccupazione organizzativa: il futuro del Punto Accoglienza Avis (PAA). Questo servizio, da sempre considerato un fiore all’occhiello della Sovracomunale Medio Varesotto, ha subito uno stop a partire dal periodo pandemico, principalmente a causa della mancanza di ricambio tra i volontari disponibili ad accompagnare e assistere i donatori negli spazi ospedalieri dedicati.

L’associazione lancia perciò un doppio appello al territorio: non solo servono nuovi donatori di sangue e plasma, ma anche nuovi volontari. In particolare, l’Avis si rivolge a chi, per ragioni di salute o di età, non può donare, ma desidera comunque offrire un contributo concreto dedicando parte del proprio tempo all’accoglienza e al supporto delle persone che si recano a donare.

L’obiettivo è rendere l’esperienza della donazione ancora più accogliente e partecipata, facendo sentire ogni donatore parte integrante di una comunità solidale. Un messaggio che, alla luce dei numeri presentati, sembra trovare terreno fertile in un territorio che non ha mai smesso di credere nel valore del dono.