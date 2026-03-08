Varese News

Donna, vita, libertà: l’omaggio di Anpi Rescaldina a Alda Merini per l’8 marzo 

La giornata internazionale della donna è iniziata a Rescaldina già venerdì 6 marzo, con una serata di musica e parole dedicate alla poetessa milanese Alda Merini

Alda merini 8 marzo anpi Rescaldina

Ci sono donne che hanno saputo lasciare il segno. E lo hanno fatto al di fuori delle convenzioni, lontane da stereotipi che le volevano ingabbiare.
Donne che hanno saputo trasformare ogni frammento della loro esistenza in una lezione di resilienza e autenticità, anche nelle pagine più difficili.

Le celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna di Anpi Rescaldina sono iniziate venerdì 6 marzo con un emozionante omaggio a Alda Merini.

Nella sede Anpi di via Matteotti dedicata a Lidia Menapace, tante persone – donne, ma anche tanti uomini – hanno scelto di festeggiare la ricorrenza dell’8 marzo con una serata di musica e parole.

Alda merini 8 marzo anpi Rescaldina

Proprio le prime parole ad esser pronunciate hanno voluto essere un tributo al ruolo che da sempre le donne rivestono nella società.
Nel lavoro, nelle scienze, nell’arte, nell’impegno sociale e politico – richiamando il fondamentale apporto anche durante la Resistenza – nelle battaglie per i diritti civili e in famiglia, con il ruolo di cura e di educazione verso i bambini e verso gli anziani.

Il messaggio forte arrivato al pubblico è stato iperniato di voglia di autenticità. Lontano dalle celebrazioni di facciata, con la ricorrenza dell’8 marzo emerge la necessità che arrivi uguaglianza salariale e manageriale, diritti e rispetto. «Non è possibile – in un giorno come questo – non parlare di femminicidi, di consenso o della legge sul congedo parentale bocciata in Parlamento».

Alda merini 8 marzo anpi Rescaldina

Dopo queste riflessioni, Anpi Rescaldina ha dato avvio ad una emozionante serata sulla poetessa milanese. Alda Merini è stata raccontata attraverso le sue poesie, dettagli della sua vita e immergendo la sua esistenza nel contesto milanese che la circondava, fra amici e amori.

Alda merini 8 marzo anpi Rescaldina

Con testi e letture a cura di Ezia Moroni, immagini di Antonella Checchi e gli ottimi musicisti Stefano Berti e Giuseppe Ponzo alla chitarra, Gian Luigi Vitali al contrabbasso e Alberto Luca Stasi al sax, la serata ha assunto i colori della poesia e del sentimento.

Per un 8 marzo di bellezza, arte e consapevolezza.

 

 

Pubblicato il 08 Marzo 2026
