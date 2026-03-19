Donne che hanno cambiato la Storia conquistando diritti, a Gerenzano un incontro a Palazzo Fagnani

Domenica 29 marzo un pomeriggio di riflessione e confronto proposto dalla Cooperativa Scelag dedicato al ruolo delle donne nella società e alle conquiste che hanno segnato il percorso dei diritti

Un pomeriggio per riflettere sui diritti e sul ruolo delle donne nella storia, attraverso racconti e testimonianze che hanno segnato il cambiamento. È questoil tema dell’incontro “Diritti delle donne – Un viaggio con le donne che hanno cambiato la Storia”, in programma domenica 29 marzo a Gerenzano.

L’appuntamento si terrà alle 16.30 a Palazzo Fagnani, in via Fagnani 14, ed è promosso dalla Cooperativa Scelag di Gerenzano in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa propone un percorso dedicato alle figure femminili che, in diversi ambiti e periodi storici, hanno contribuito a conquistare diritti e a cambiare la società. Un’occasione per approfondire temi ancora attuali, legati alla parità di genere e al riconoscimento del ruolo delle donne.

L’incontro sarà curato da Claudia Gaetani e Francesca Visentin, che guideranno il pubblico attraverso storie ed esempi significativi, offrendo spunti di riflessione e confronto.

Ingresso libero