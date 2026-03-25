Dopo il grande rogo si pensa di abbattere l’edificio bruciato a Laveno

L’edificio di Laveno Mombello colpito dall’incendio dello scorso 29 novembre in via 25 Aprile verrà abbattuto. Almeno, questa è l’ipotesi più probabile. Nei giorni scorsi è arrivato il dissequestro, che restituisce la piena disponibilità alla proprietà. «Abbiamo chiesto un piano di intervento per la messa in sicurezza e la riapertura della strada», spiega il sindaco Luca Santagostino. Il Comune potrà quindi intervenire imponendo la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.

Intanto le famiglie coinvolte hanno trovato una nuova sistemazione. «Tutte le famiglie, eccetto una, hanno trovato autonomamente un alloggio, anche grazie ai contatti forniti dal Comune», spiega il primo cittadino. Dopo una prima fase di accoglienza, con la disponibilità di strutture pagate dall’amministrazione fino a metà gennaio, i nuclei si sono progressivamente riorganizzati trovando soluzioni in affitto, in continuità con la loro situazione precedente. Resta invece ancora aperta la situazione del nucleo più numeroso, composto da cinque persone, inizialmente ospitato grazie alla disponibilità di un parroco.

«Abbiamo continuato a supportarli nella ricerca, ma non disponiamo di alloggi comunali e l’edilizia pubblica non offre soluzioni immediate, soprattutto per famiglie di queste dimensioni», sottolinea Santagostino.

Il Comune ha attivato diverse forme di sostegno economico e sociale. Complessivamente sono stati distribuiti tra i 50 e i 60 mila euro, tra contributi ordinari e fondi raccolti attraverso donazioni private. Nell’ultima tranche sono stati assegnati circa 12.500 euro, ripartiti in base alla composizione dei nuclei e alle condizioni sociali. Accanto agli aiuti economici, è stato attivato anche un supporto psicologico: inizialmente grazie ai volontari dei vigili del fuoco e poi proseguito dall’amministrazione per i casi più fragili.